Un estudio universitario revela desigualdades de género en Educación Física durante la ESO

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sevilla (US) y la Universitat Autònoma de Barcelona ha revelado que la Educación Física sigue reproduciendo desigualdades de género a través de prácticas tradicionales durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Según ha indicado la US en una nota de prensa, esta materia tiene el objetivo de contribuir al desarrollo integral del alumnado, favorecer la creación de una cultura física y promover estilos de vida activos y saludables, aunque el estudio "cuestiona esta visión, especialmente en relación con las experiencias de las chicas".

"Los resultados muestran un patrón claro: la transición de Primaria a Secundaria supone un cambio emocional brusco y mayoritariamente negativo", argumenta el estudio, que añade que en Primaria se asocia de forma predominante con "la alegría vinculada al juego, la diversidad de actividades, la cooperación y la función catártica del movimiento".

Las participantes recuerdan así las clases como espacios poco competitivos, donde el clima social y la variedad de propuestas facilitaban experiencias positivas, un escenario que se transforma radicalmente al llegar a la ESO, una etapa en la que "la alegría pierde protagonismo y aumentan con claridad emociones como la rabia, el miedo y la tristeza, configurando una experiencia emocional mucho más adversa".

Analizar emociones

La investigación, desarrollada por Gonzalo Flores-Aguilar, Xènia Ríos-Sisó y Antonio Muñoz-Llerena, llega a estas conclusiones tras analizar las emociones primarias que recuerdan haber experimentado en las clases de Educación Física un grupo de 56 futuras maestras de Primaria. El foco del estudio no se sitúa en medir directamente las consecuencias a largo plazo de estas vivencias, sino en comprender qué prácticas y situaciones educativas están detrás de este marcado deterioro emocional, ha precisado la Universidad.

Se identifican prácticas tradicionales que siguen presentes en la Educación Física actual: la formación de equipos mediante capitanes, el dominio casi exclusivo del fútbol durante el juego libre, la repetición de contenidos, la evaluación basada en pruebas físicas y calificaciones, la exposición pública del cuerpo o la percepción de actitudes docentes inadecuadas o discriminatorias.

Estas dinámicas aparecen especialmente acentuadas en la ESO, una etapa crítica desde el punto de vista emocional y corporal, recuerda la US, que añade que estas experiencias sugieren que la reiteración de este tipo de prácticas favorece un cambio de actitud hacia la asignatura y genera rechazo, desmotivación y distanciamiento.

Baja participación femenina

Aunque el estudio no analiza de forma directa los comportamientos posteriores, sí permite intuir cómo este clima emocional negativo puede dificultar la vinculación con la práctica físico‑deportiva. "La investigación conecta así con una preocupación social ampliamente documentada: los bajos niveles de participación deportiva femenina, especialmente a partir de la adolescencia", sostienen los investigadores.

La US argumenta que, frente al discurso habitual que presenta la Educación Física como una asignatura intrínsecamente beneficiosa o incluso como una solución universal, este trabajo "propone una mirada crítica que cuestiona su papel real cuando mantiene prácticas androcéntricas y desatiende la experiencia emocional del alumnado".

El estudio subraya la necesidad urgente de replantear la Educación Física desde una perspectiva crítica y de género, orientada a "transformar la asignatura en un espacio emocionalmente seguro, inclusivo y saludable para todo el alumnado, y no únicamente para quienes encajan en el modelo corporal y deportivo dominante".