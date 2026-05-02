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Hasta 7.000 euros por opositar: la ayuda del Gobierno que muchos no conocen

Para obtener esta beca se tienen en cuenta aspectos como el nivel de renta familiar y las circunstancias personales

La Generalitat paga 500 euros al mes a jóvenes que están opositando: quién puede optar y cómo funciona

Hasta 12.600 euros para opositar a juez, fiscal o abogado del Estado: así son las becas Seré 2026

Imagen de archivo de un joven opositor estudiando con un ordenador.

Imagen de archivo de un joven opositor estudiando con un ordenador. / GVA / Europa Press

Oriol García Dot

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Existen unas subvenciones que salieron en 2023 y pueden ser claves para toda la gente que se está preparando para unas oposiciones. Mucha gente desconoce la existencia de estas becas, en las que los estudiantes reciben hasta 7.000 euros, pero aun así se suelen agotar muy rápido.

Según la Orden HFP/520/2023, de 25 de mayo, publicada en el BOE, "se ha considerado necesario iniciar una línea de subvenciones, en forma de becas, destinadas a fomentar la preparación de aspirantes al ingreso en los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y gestionados por el Instituto Nacional de Administración Pública".

Concretamente, esta ayuda económica del Estado busca sufragar los gastos ocasionados por la preparación de estas pruebas selectivas. Pero no cualquiera puede optar a ellas; de hecho, solo podrán ser beneficiarias de las becas las personas que cumplan ciertos requisitos.

Requisitos para la beca

Según se estipula en el BOE, es necesario para obtener la beca no incurrir en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre que, entre otras cosas, dicta que no pueden acceder a la beca aquellas personas que tengan deudas con la Seguridad Social. También es necesario no estar disfrutando de otras ayudas o subvenciones por el mismo fin, provengan de entes públicos o privados.

Otra condición obligatoria es reunir los requisitos exigidos en la última convocatoria de acceso al Cuerpo o Escala de entre los señalados en la correspondiente convocatoria de becas. Finalmente, también es necesario que la persona que reciba la beca esté estudiando la oposición bajo la dirección de un centro especializado, o de uno o varios preparadores o preparadoras.

Los criterios de valoración para obtenerla son: menor nivel de renta familiar, superación de ejercicios en las dos últimas convocatorias de los procesos selectivos de referencia, situación acreditada de violencia de género, situación acreditada de víctima de terrorismo, situación acreditada de discapacidad, condición de beneficiario de una de estas becas en convocatorias anteriores, circunstancias personales, familiares y sociales.

Cuantía de la beca

Finalmente, el dinero que van a recibir las personas a las que se les conceda la beca, según el BOE, será fijado conforme a las partidas presupuestarias disponibles, llevando a cabo, para su cálculo, una ponderación entre el número total de becas convocadas, el número de plazas convocadas y las solicitudes recibidas conforme a la última convocatoria de la que se tengan estos datos para cada uno de los procesos selectivos.

Según aparece en el extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales, se han convocado solo 19 becas, por un importe total de 133.000,00 euros. Esto equivale a que cada una de las personas que reciba esta beca obtiene 7.000 euros. Por eso esta ayuda económica, aunque es desconocida por gran parte de la población española, es difícil de conseguir porque convocan muy pocas, pero de un elevado valor económico.

Fuentes:

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