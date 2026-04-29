Proponen a la doctora en bioquímica Marta Otero como rectora de la UVIc-UCC

Una mujer será la nueva rectora de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), si prospera la propuesta que ha presentado el comité de selección del proceso. Se trata de la directora de la Escuela de Doctorado de la misma UVic-UCC, Marta Otero Viñas (Campdevànol, 1975). Sustituirá al actual rector, Josep Eladi Baños, que asumió el cargo en 2018. Posteriormente, en 2022 renovó el mandato al frente de la institución, pero de acuerdo con la normativa vigente no puede optar a un tercer cuatrienio. Acabará coincidiendo con el final del actual curso académico.

Otero es doctora en bioquímica y biología molecular. Vinculada desde siempre a la Universitat de Vic, además de docente ha ejercido varios cargos de gestión. Coordina un grupo de investigación sobre reparación y regeneración de tejidos dañados y es miembro del comité de ética. Hasta hace poco coordinaba el programa de doctorado de medicina y ciencias biomédicas. Antes de la constitución de la UVic-UCC fue vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento.

Es la propuesta que la comisión de selección ha elevado a la ejecutiva de la Fundación Universitaria Balmes de Vic, que es quien tiene la potestad de escoger el rector o, en este caso, rectora. Ahora es el patronato de la fundación quien tiene que aceptarlo. En última instancia lo tendrá que validar un claustro extraordinario que probablemente se reunirá el próximo 27 de mayo. Entonces, Otero será la nueva rectora de la UVic-UCC de la cual forma parte UManresa.

Desde la constitución de la UVic-UCC, en 2014, la universidad ha tenido dos rectores: Jordi Montaña (2010-2018) y Josep Eladi Baños (2018-2026). Marta Otero cogerá al relevo. Anteriormente, cuando era Universitat de Vic, asumieron el cargo de rector Ricard Torrents (1997-2002), David Serrat (2002-2006) y Assumpta Fargas (2006-2010).

La comisión de selección se reunió por primera vez el pasado enero, momento en que se constituyó formalmente. La han formado 11 persones conocedoras de la UVic-UCC, entre ellas Sílvia Mas Sañé, doctora en Filosofía y Letras y directora general adjunta de la Fundación Universitaria del Bages.