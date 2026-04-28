Una setentena de docentes se manifiestan en Vic contra la presencia de Mossos en los colegios

Unos setenta docentes de las comarcas de Osona y Lluçanès se han manifestado esta tarde ante el Instituto de Vic para rechazar la presencia de Mossos de paisano en los institutos de la ciudad. Los manifestantes han mostrado una pancarta donde se leía 'Más equipos sociales y menos agentes policiales' y han hecho proclamas como 'menos policía, más educación' y 'boicot PSC'.

Los profesores que se han concentrado este martes en Vic consideran que la presencia policial no contribuirá a mejorar la convivencia escolar y defienden que esta tarea corresponde a los equipos educativos y a los profesionales especializados en mediación y acompañamiento. También denuncian falta de transparencia por parte del Departament d'Educació y de las direcciones de los centros en la implementación de la medida.

Anna Masllorens, docente del instituto Comtat d'Osona, ha criticado que es un modelo "muy peligroso" porque "se vulneran muchos derechos". "Es una figura que nos incomoda muchísimo", ha subrayado. Para la profesora, la medida "desautoriza directamente" a los docentes y, por tanto, "en el momento en que entra un 'mosso' quedaríamos absolutamente fuera de lugar". "Vivimos en una sociedad compleja, donde es normal que haya conflictos, pero se tienen que resolver mediante el diálogo y con fórmulas muy diferentes de las que propongan los Mossos. Aunque parece que sea un cuerpo de prevención, al final todos sabemos que es un cuerpo más bien disuasivo", ha expuesto. Y cree que los jóvenes "no estarán cómodos con la figura del 'mosso'". "Es una figura que no necesitamos para nada y, además, creemos que es muy peligroso", ha subrayado.

En la misma línea se ha expresado Sònia Zapata, del sindicato USTEC, que ha dejado claro que los centros necesitan "más psicopedagogas, más figuras sociales, más psiquiatras y más tiempos para coordinarnos y bajar las ratios". "Todo esto no se resuelve con una figura de seguridad dentro de los centros, esto se resuelve con invertir dinero en la educación pública y con dignificar la figura del docente", ha subrayado.

Tres de los cuatro institutos ya han rechazado la medida

En Vic, el Govern prevé aplicar el plan piloto en los tres institutos de educación secundaria obligatoria —el Jaume Callís, La Plana y el Comtat d'Osona—, así como en el centro de formación profesional Institut de Vic. Desde la asamblea de docentes de Osona han explicado que los claustros de los tres institutos ya han rechazado la medida "por unanimidad" y han detallado que se están recogiendo firmas en el Institut de Vic para que se pueda debatir la decisión en el claustro. Precisamente por este motivo se ha decidido hacer la protesta ante este centro educativo.

Este martes el Gobierno ha remarcado que se trata de una medida de carácter "voluntario" de los centros adheridos. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, ha insistido que la propuesta "innovadora" viene de la misma comunidad educativa. Paneque ha reivindicado el papel de los Mossos d'Esquadra en la mejora de la "cohesión" social y ha defendido que pueden "acompañar la prevención de conflictos". A la vez ha afirmado que serán las direcciones de los centros las que decidan participar, y que hay otros institutos que han mostrado su voluntad de entrar en la prueba piloto, pero no han podido formar parte. El plan piloto contempla de entrada 14 institutos de toda Catalunya.