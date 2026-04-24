Hasta 12.600 euros para opositar a juez, fiscal o abogado del Estado: así son las becas Seré 2026

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó el pasado día 13 el presupuesto de 17,9 millones de euros para las becas Seré 2026, destinadas a opositores a juez, fiscal, abogado del Estado o Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), una "dotación histórica" para que las personas "con dificultades económicas puedan también opositar en igualdad de oportunidades", ha señalado el ministro.

Bolaños ha resaltado que, desde que es ministro, el presupuesto de estas becas se ha "multiplicado por 11" y el número de beneficiarios "por 6", durante el acto de presentación de la convocatoria 2026.

No se quiere perder talento

El presupuesto es un 15% superior al de 2025 y la cuantía de las ayudas también ha aumentado hasta los 12.600 euros anuales por beneficiario, 600 euros más que el año anterior, así como se ha elevado el número de becas un 10%, hasta 1.425, según ha detallado Justicia.

"El Estado tiene que intervenir para que no se pierda ni un solo talento" y para que "en ningún caso la falta de capacidad económica de una familia pueda determinar que alguien no pueda ser juez, no pueda ser abogado del Estado, no pueda ser LAJ o no pueda ser fiscal", ha determinado el ministro.

Para Bolaños, "si hay talento y esfuerzo, el Gobierno pone los medios", a la vez que ha subrayado que esta convocatoria es "una política del Estado de bienestar".

Asimismo, ha asegurado que quedarán blindadas por ley para que no puedan ser suprimidas y tengan una cuantía no inferior al Salario mínimo interprofesional (SMI).

Apoyo también a los municipios más lejanos

Las becas Seré también cuentan con un programa de preparación coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), y este año podrá ser presencial en todo el país, en las instalaciones que pondrá a disposición la institución progresivamente.

Bolaños ha señalado que estas becas "también van a estar para apoyar" a quienes vivan en "el municipio más lejano de la última provincia del país".

Fecha para solicitar la beca

Las becas Seré cubren los costes de preparación mediante una ayuda económica directa y contemplan además un programa de preparación tutorizada a cargo de profesionales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 7 de mayo y podrá tramitarse a través de la web www.becassere.es.

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Como novedad, este año la preparación podrá ser presencial en todo el territorio nacional en las instalaciones que pondrá a disposición el CEJ progresivamente. En esta convocatoria, este programa también se amplía, pasando de 100 becas con prestación de servicio de preparación en 2025 a 300 en 2026.