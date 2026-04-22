El impulso digital en Catalunya refuerza la necesidad de profesionales cualificados

En Catalunya, el 83 % de las pymes ya operan con un nivel básico de intensidad digital, y el uso de tecnologías avanzadas —como la inteligencia artificial o la analítica de datos— ha crecido un 35,5 % en solo un año, según el Informe sobre el estado de la Década Digital en Catalunya 2025, elaborado por el Cercle Tecnològic con la colaboración de la Generalitat de Catalunya. En este mismo informe, se pone de manifiesto que solo una cuarta parte de las organizaciones ofrece formación digital a sus equipos y es precisamente en este contexto de aceleración digital y de demanda creciente de talento cualificado donde la necesidad de profesionales formados en gestión, datos, finanzas y liderazgo organizativo es más alta que nunca.

Con esta visión, UManresa —campus de la Universidad de Vic – Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC)— ha consolidado su Formación Continua de Empresa como un espacio donde profesionales y organizaciones encuentran respuestas rigurosas, actuales y aplicables a los retos reales del mundo empresarial.

Lejos de un enfoque puramente teórico, la propuesta formativa de UManresa parte de un principio claro: es necesario formar a personas capaces de leer el entorno, tomar decisiones con criterio e impulsar cambios dentro de las organizaciones.

El dato como motor de cambio

La revolución digital ya no es un horizonte, sino el presente. Por ello, los campus de Manresa y Vic de la UVic-UCC han creado conjuntamente el Máster Universitario en Gestión de Datos y Transformación Empresarial, que iniciará su primera edición en el curso 2026-2027. El programa prepara a profesionales capaces de liderar procesos de cambio basados en datos, integrar la inteligencia artificial en la estrategia corporativa y comprender el impacto organizativo de la digitalización.

Con un enfoque estratégico y aplicado, el máster combina gestión, tecnología y visión de negocio, formando perfiles que responden a una necesidad creciente en todas las empresas: transformarse sin perder el rumbo.

Finanzas, fiscalidad y contabilidad

Con doce ediciones de experiencia, el Máster en Dirección Contable, Financiera y Tributaria se ha convertido en una de las formaciones más consolidadas de UManresa. Está pensado para profesionales que desean reforzar o actualizar sus competencias en un entorno normativo y económico cada vez más complejo.

Su modelo modular permite trazar itinerarios flexibles de posgrado e incluye metodología de simulación y un formato semipresencial compatible con la actividad laboral.

Personas y relaciones laborales

Las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo catalán, a menudo tienen una realidad específica en la gestión de personas: equipos reducidos, mayor transversalidad y responsabilidades compartidas. El Posgrado en Relaciones Laborales y Gestión de Personas responde precisamente a este contexto, aportando un enfoque práctico basado en el cumplimiento normativo, el desarrollo de habilidades de liderazgo y la gestión estratégica del capital humano.

El programa destaca por su orientación aplicada, el uso de casos reales y la formación en sistemas de compensación, selección, prevención de riesgos laborales y políticas retributivas.

Chief Future Officer, un rol para anticipar el cambio

En el actual contexto BANI, las organizaciones necesitan profesionales que sepan anticiparse y reconfigurarse. Esta es la base del programa Chief Future Officer: Diseñando el Futuro de la Empresa, un curso pionero que forma a profesionales capaces de interpretar tendencias, detectar oportunidades e impulsar transformaciones de alto impacto.

Con herramientas y metodologías para analizar las capacidades dinámicas de las organizaciones mediante un modelo propio —el Modelo DO (Dynamic Organizations)— el programa dota a los participantes de los recursos necesarios para convertirse en agentes de cambio.

Transformar personas y organizaciones

El valor añadido de la formación de Empresa de UManresa no se limita al contenido académico, reside también en su metodología, basada en la simulación y el aprendizaje práctico; un profesorado en activo con trayectorias destacadas en empresa, finanzas, innovación y gestión de personas; programas compatibles con la actividad profesional y una visión aplicada de la transformación empresarial en entornos cambiantes.

Desde UManresa, la formación empresarial no se concibe como una acreditación más, sino como un impulso para el desarrollo personal y profesional y como un motor para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas catalanas.