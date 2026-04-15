"Todo el mundo podía copiar": las quejas que cuestionan la validez del examen oficial de C2 de catalán

El examen del nivel C2 de catalán, del Departamento de Política Lingüística, que realizaron un total de 13.068 el pasado sábado en diferentes ciudades de Catalunya, ha dado lugar a una enorme controversia: hay indicios de que algunos examinados pudieron copiar y hacer trampas, por lo que el valor de la prueba y de los futuros resultados están en entredicho.

Sin embargo, algunos aspirantes han hablado sobre la seriedad de la organización y otros aseguran que no hubo tiempo material para poder copiar.

Una pausa para revisar errores

El problema surge a raíz de la estructura del examen, ya que consta de tres partes: la primera, de comprensión lectora y expresión escrita -que supone el 57% de la nota, por lo que es determinante para aprobar-, la segunda de gramática y vocabulario y la tercera es una parte oral. Para todas ellas, se les ha dado a los aspirantes sendos cuadernos: uno, con los enunciados y las preguntas; otro, para las respuestas.

Entre la primera y la segunda parte, se les ha dado a los examinados un descanso de media hora, supuestamente para que pudieran despejarse antes de continuar con el resto de las pruebas.

En el mismo cuaderno

Pero tras la pausa, los aspirantes se han dado cuenta de que debían escribir las respuestas de la siguiente parte, gramática y vocabulario, en el mismo cuaderno en el que ya habían escrito las respuestas anteriores.

De esta forma, durante la interrupción entre las pruebas, se podían consultar dudas en internet, en diccionarios o entre compañeros, reflexionar sobre posibles cambios en el texto, comprobar la ortografía de algunas palabras o repasar algunos aspectos de estructura, lo que supone una ventaja respecto a las condiciones habituales de la prueba.

Controversia entre los examinados

Algunos aspirantes se han quejado a 'Vilaweb' de que "es un examen en el que todo el mundo podía copiar y esto deslegitima la prueba del C2, el máximo nivel que se puede tener en la lengua catalana".

Sin embargo, otros han expuesto en las redes sociales que, para la siguiente prueba, solo disponen de 45 minutos, por lo que no han tenido tiempo suficiente para hacer la segunda parte y, a la vez, arreglar las respuestas de la prueba anterior.

La Generalitat defiende la rigurosidad

Ahora se habla de un posible error en el protocolo que podría comprometer la validez y la credibilidad del examen. Incluso se habla de anular la prueba o de la posibilidad de recurrir en los casos suspendidos.

La organización Plataforma per la Llengua considera que ha sido un error y se plantea presentar una queja formal.

Mientras, el Departamento de Política Lingüística cree que la evaluación global de la competencia debería ser válida, puesto que la modificación puntual de alguna palabra no condiciona las habilidades de los examinados.