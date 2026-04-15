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Bruselas y Londres firman el acuerdo formal que permitirá la vuelta de Reino Unido a Erasmus+ en 2027

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en 2025.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en 2025. / DATI BENDO / EUROPEAN UNION - Archivo

Europa Press

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Bruselas
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Reino Unido regresará en 2027 al programa Erasmus+ para el intercambio de estudiantes, becarios y personal docente tras firmar este miércoles Bruselas y Londres el acuerdo legal que asienta lo acordado entre las partes el año pasado, en la primera cumbre bilateral para normalizar las relaciones tras el Brexit.

"Fortalecer aún más esos lazos tiene todo el sentido del mundo para ambas partes: para nuestros estudiantes, profesores, sistemas educativos, economías y sociedades en su conjunto. Espero que el inmenso potencial de este paso se materialice lo antes posible", ha celebrado en un comunicado la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. El objetivo es favorecer el intercambio de estudiantes, personal docente y jóvenes para que ganen competencias de gran proyección y "muy demandadas por los empleadores", han destacado los servicios comunitarios al anunciar la firma.

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El acuerdo también contribuirá a crear y fortalecer alianzas entre instituciones académicas de la Unión y Reino Unido, fomentará la cooperación y el intercambio de buenas prácticas y contribuirá a desarrollar métodos innovadores de enseñanza, formación y aprendizaje. Asimismo, el marco busca promover el aprendizaje no formal y crear herramientas y actividades comunes, con el fin de ayudar también a consolidar la posición de Europa como centro educativo global.

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