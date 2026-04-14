Los rectores piden más grados en inglés y mejores homologaciones para atraer extranjeros

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) aboga por ofertar más grados en inglés y mejorar el marco regulatorio para atraer estudiantes extranjeros y cree que el sistema de homologaciones y reconocimientos de títulos también está frenando la internacionalización.

Durante un debate organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para presentar el monográfico anual de su nueva revista 'Universidad 2026', la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, ha recordado que España está a la cola en internacionalización de estudiantes, con un 3,4% del estudiantado, lejos de la media del 6,4% de los países de la OCDE.

Para atraer estudiantes extranjeros la CRUE pide abordar el actual marco regulatorio, "que no es en absoluto favorable", debido a las dificultades burocráticas para obtener visados y realizar trámites. Además señala que el modelo de homologación y reconocimiento de títulos sigue siendo lento y, aunque el Gobierno trabaja en mejorarlo, ha dicho que "ya llegamos tarde". "Tenemos problemas en el acceso cuando quieren venir a España o cuando los estudiantes quieren trasladarse a otra universidad o hacer un doble título", ha recalcado, al tiempo que ha señalado la necesidad de adaptar la oferta académica para que haya más títulos en inglés.

"Hay que buscar medidas para favorecer esto y cambiar el formato de los estudios, tanto en el contenido como en la forma", ha advertido al referirse a que los planes de estudio son rígidos, no tienen un carácter interdisciplinar ni tienen en cuenta nuevas formas de docencia, como las híbridas o virtuales.

El rector de la Universidad Nacional a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, que también ha participado en este debate, ha considerado que las homologaciones se verían mejoradas si se fortalecen los proyectos entre universidades, sobre todo en el espacio universitario iberoamericano. En un artículo de la publicación de la UNIR, Mairal recuerda que desde mediados del siglo XX, cuando comenzaron a firmarse los primeros convenios de colaboración entre universidades españolas e iberoamericanas, se han multiplicado los acuerdos en docencia, investigación y gestión universitaria.

El rector de la UNED se ha mostrado convencido de que cada vez habrá más alianzas entre universidades, porque "alivian el temor a la incertidumbre" y los objetivos cada vez son más ambiciosos, aunque no ve fusiones entre universidades, ya que el sistema universitario español está muy pegado al territorio y tampoco las normativas las favorecen. El presidente de UNIR, Rafael Puyol, ha sido tajante al añadir que ante la reducción de la demanda universitaria, que tampoco se verá compensada por la inmigración, habrá que recurrir a la llegada de más estudiantes internacionales.