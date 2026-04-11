Un adolescente logra el máximo nivel de inglés con 12 años sin clases particulares ni academias: "Siempre ha sido curioso y aplicado"

Daniel Collado, un joven de l’Alcora (Castellón), ha logrado un hito educativo sin precedentes al aprobar las exigentes pruebas de inglés de Cambridge con el nivel C1, un logro excepcional para su edad, 12 años. Este éxito es fruto de su esfuerzo y dedicación, aprendiendo por su cuenta y de forma autodidacta, sin asistir a clases particulares o academias. Su propia curiosidad, su disciplina y su innata habilidad para los idiomas le guiaron hasta este reconocimiento.

A pesar de presentarse al examen de nivel B2, su excepcional desempeño le valió la acreditación directa del nivel C1, demostrando un dominio del idioma que excede las expectativas. Este nivel acredita un dominio avanzado del idioma y es generalmente alcanzado por estudiantes en etapas educativas posteriores. "Me siento muy orgulloso de lo que he logrado", comentó el joven, quien dedicó muchas horas a estudiar y practicar el idioma.

Collado alcanzó además el nivel C1 con una impresionante puntuación de 182 puntos, siendo junto a un joven de La Línea de la Concepción y otro de Chile los únicos del mundo en conseguirlo a su edad.

En estos momentos, además de estudiar 3º de la ESO, está realizando el programa de Bachillerato Dual (Dual Diploma Academica International Studies) en el Colegio La Salle, por el que a la vez que realiza los estudios de la ESO y de Bachillerato en España, se prepara y se examina para conseguir el título de Bachillerato de Estados Unidos (High School), reconocido en todas las universidades del mundo, estudios acreditados bajo los mayores estándares del sistema educativo americano: el Estado de la Florida y su Departamento de Educación, y el US Department of Education.

Practica el fútbol sala

Por si faltara poco, Dani es un apasionado del fútbol y saca tiempo para entrenar y jugar en L'Alcora Fútbol Sala como portero, con una excelente actuación que les ha llevado a lograr dos ligas y dos copas provinciales de la federación.

El nivel C1, conocido como 'Effective Operational Proficiency', certifica la capacidad de comprender una amplia gama de textos complejos y extensos, captar significados implícitos, expresarse con fluidez y espontaneidad, y utilizar el inglés de manera avanzada en diversos contextos. Además, goza de un reconocimiento académico internacional, no tiene fecha de caducidad y no es un título más.

Muchas universidades de prestigio, tanto en España como en el extranjero, requieren un nivel C1 para el acceso a grados y másteres, especialmente aquellos impartidos en inglés. Alcanzar esta competencia a los 12 años es testimonio de un talento fuera de lo común.

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Familia

La familia de Daniel es testigo de su disciplina y su constancia en alcanzar la excelencia. Su caso pone de relieve cómo la pasión, la constancia y los recursos adecuados pueden potenciar el talento, incluso ante la falta de estructuras de apoyo externas. "Estamos inmensamente orgullosos de él. Siempre ha sido un niño muy curioso y aplicado, y nosotros solo hemos intentado facilitarle los recursos que ha necesitado para seguir aprendiendo a su ritmo", explican.