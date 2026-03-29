Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: "Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí"

Jaume Font, alumno del FP de Informática de Desarrollo de Aplicaciones Web, ha cumplido su primer mes de estancia en la empresa Lum Magnetic dentro del nuevo modelo de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FEMPO). Esta modalidad obliga a los estudiantes a realizar estancias prácticas desde el primer curso para poder obtener su titulación oficial de Formación Profesional.

El estudiante ha calificado la experiencia como "bastante buena" y ha detallado que su labor actual consiste en aplicar conocimientos de programación para la digitalización de procesos internos. "Desde el primer momento me han estado explicando diferentes partes y dándome ideas y maneras de integrar aquí el conocimiento que yo ya tengo del ciclo", ha afirmado Font, quien también ha destacado el aprendizaje adquirido en áreas transversales como la domótica y la administración.

Apoyo del equipo

Durante su intervención tras la visita del conseller Antoni Vera a las instalaciones, Font ha subrayado la fluidez en la comunicación con la plantilla de la empresa. "Todas las personas han sido amables. He podido preguntar sin ningún problema y no me han dicho que no. He tenido dudas sobre electricidad, he charlado con los compañeros y me han contestado", ha explicado el estudiante.

Esta formación práctica consta de un total de 500 horas que el alumno deberá completar hasta mediados del próximo mes de junio. Según el plan educativo vigente, estas estancias en entornos profesionales reales son un requisito indispensable para la graduación, un aspecto que la Conselleria de Edduación y Universidades reforzará el próximo curso 2026-2027 ante la cifra de 14.500 alumnos de FP realizando prácticas simultáneamente en las islas.

Perspectivas de inserción laboral

En cuanto a las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo una vez finalizados los estudios de FP, Font ha señalado que existe una disparidad de situaciones dependiendo de la entidad colaboradora. "Al menos desde el punto de vista cuando se presentaron todas las empresas de prácticas, el problema era que no todas ofrecían la posibilidad de quedarse", ha advertido el estudiante, citando el caso de algunas startups que ofrecen formación pero no contratación posterior.

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Pese a esta incertidumbre en ciertos sectores, el alumno ha manifestado su intención de permanecer en su actual centro de prácticas si existe la oportunidad. "Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí", ha concluido Font.