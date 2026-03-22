El Saló de l' Ensenyament supera los 100.000 visitantes con el foco en sanidad e industria

El Saló de l'Ensenyament 2026 ha cerrado este domingo sus puertas con una afluencia superior a las 100.000 personas. Los estudios del ámbito sanitario y el sector empresarial e industrial destacan entre los que más interés han despertado.

Las consultas mayoritarias se han centrado en grados universitarios y ciclos de formación profesional (FP) vinculados a los ámbitos. El grado superior de la FP es de lejos el que más crecimiento ha experimentado en los últimos años. Su aumento es tan significativo que ya le pisa los talones a la universidad. De todas las personas que acceden por primera vez a la educación superior, las facultades acaparan el 61% y la FP, el 39%, según el informe de la OCDE 'Panorama de la educación 2025'.

En cuanto a estudios universitarios los más demandados en el Saló de l'Ensenyament este año han sido los de ciencias de la salud, como medicina y ciencias biomédicas, así como itinerarios como arquitectura, ingenierías y titulaciones relacionadas con la gestión empresarial.

Según el Servicio de Orientación al Estudiante, la mayoría de las personas atendidas han sido jóvenes, a menudo acompañados de sus familias, aunque también se ha registrado un incremento de consultas de adultos con estudios previos que buscan reorientar su trayectoria profesional.

550 grados universitarios

Los expositores en el salón han ofrecido información sobre 550 grados universitarios y más de 700 másteres impartidos en Cataluña, según ha indicado en un comunicado Fira de Barcelona.

El salón, organizado con la colaboración de los departamentos de Educación y Formación Profesional, y de Investigación y Universidades de la Generalitat ha contado con cerca de 230 expositores que han presentado sus programas para el curso 2026-2027.

La formación profesional ha representado más del 50 % de la oferta del salón, con un aumento del interés por ramas industriales como fabricación mecánica, electricidad, electrónica y madera, mueble y corcho. También han ganado protagonismo el diseño de interiores, la comunicación gráfica y visual y los itinerarios de formación a distancia impartidos a través del Institut Obert de Catalunya.

En el ámbito de la orientación académica el salón ha organizado cerca de 200 actividades grupales, entre charlas, talleres y visitas guiadas. En conjunto, sumado a los casi 90 puntos de atención individual se ha alcanzado una participación de unas 40.000 personas.