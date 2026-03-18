Huelga de profesores en Catalunya: manifestaciones, recorridos, calles cortadas y zonas afectadas

Este lunes 16 ha empezado la huelga de docentes en Catalunya. Están siendo unas manifestaciones escalonadas a lo largo de toda la semana y repartidas por territorios.

La protesta ha sido convocada en toda Catalunya por la Unió Sindical de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya (Ustec), la Associació Sindical de Professors d'Ensenyament Públic de Catalunya (Aspepc), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Intersindical, en rechazo al acuerdo salarial firmado por la Generalitat con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).

El acuerdo incluye alrededor de 3.000 euros adicionales al año para maestros y profesores de secundaria. También contempla compensaciones por actividades extraescolares, reducción progresiva de ratios y refuerzo de la educación inclusiva.

A pesar de estas mejoras, muchos docentes consideran que el acuerdo es insuficiente. Los profesores reclaman más mejoras laborales, como la reducción del número de alumnos por aula y una mayor inversión en la educación pública por parte de la Generalitat.

Día tres

Hoy es el tercer día de protestas de las previstas hasta este viernes. La huelga de este miércoles afecta a las zonas del Alt Pirineu y Aran, Lleida y Catalunya central.

A primera hora de la mañana los profesores han cortado la A-2 en Soses (Segrià), Lleida capital y Alcarràs (Lleida). También han paralizado la C-55 en Clariana de Cardener (Solsonès) y Manresa (Bages, Barcelona).

Unas horas más tarde, las vías de la N-260 en La Seu d’Urgell (Lleida) y la C-59 en Moià (Barcelona) también se han visto afectadas por la manifestación.

La huelga de este miércoles ha tenido hasta el mediodía un seguimiento de 9,32%, según datos d'Educació. Los profesores en huelga han reprochado que el Govern ignore su malestar: “No han entendido que esto va mucho más allá del sueldo”.

La huelga empezó el lunes

Recordemos que el primer día, el lunes, la huelga empezó en las zonas del Barcelonès i el Baix Llobregat y tuvo un seguimiento superior al 70%, con más de 25.000 profesores en las calles.

Los trabajadores de las escuelas de estas localidades, asociados al Consorci d'Educació de Barcelona, cortaron los principales accesos a la ciudad de Barcelona.

La Gran Vía, la Ronda de Dalt, la C-31 en Sant Roc (Badalona) y la A-2 en Cornellà fueron las principales vías cortadas por estas manifestaciones.

En la misma capital de Catalunya, los docentes e, incluso, estudiantes, se movilizaron desde la Plaça Urquinaona hasta la Plaça Sant Jaume, pasando por la Via Laietana.

Manifestación de profesores en Via Laietana. / Ferran Nadeu / EPC

Segundo día en Tarragona

Este martes 17 las manifestaciones se concentraron en localidades del Penedés, Tarragonès y Terres de l’Ebre.

El segundo día de los cinco previstos, los profesores cortaron la AP-2 en Montblanc (Tarragona) y el acceso al Port de Tarragona por la A-27. En estas protestas se sumaron los tractores de Revolta Pagesa.

También se vio afectada la A-7 a media mañana, para que la manifestación pudiera llegar al centro de la ciudad de Tarragona: la plaza Imperial Tarraco.

El seguimiento de la huelga fue del 38,48%. Solo en la ciudad de Tarragona, fueron 4.000 los trabajadores que se manifestaron.

Los docentes de las zonas en L’Hospitalet (Barcelona), Girona, Cornellà (Barcelona) y Balaguer (Lleida) también se sumaron a las protestas.

Los docentes duermen en Manresa

Este día se caracterizó por el encierro de los huelguistas en la sede del departament d'Educació en Manresa, que tuvieron la intención de pernoctar en esta delegación. Otra quincena de docentes también se encerró, esta vez, en el instituto Barri Besós (Barcelona).

Este jueves 19, las protestas se ubicarán principalmente en Girona, Maresme y ambas comarcas del Vallès (Oriental y Occidental).

Varios docentes sostienen dos carteles con los mensajes: "Defendamos la educación pública" y "Menos armamento y más educación", en la huelga de profesores. / Javier Díaz / EFE

Huelga general en Catalunya este viernes

El viernes día 20 se realizará la huelga general en toda Catalunya, con una manifestación unitaria que empezará en la plaza Tetuan de Barcelona a las 12.30 horas y finalizará en el Parlament de la Plaça Sant Jaume.

Se tiene previsto que el recorrido pase por la Gran Via de les Corts Catalanes y el Passeig de Gràcia.

Alteraciones de horarios y rutas

La huelga de docentes ha generado y generará interrupciones en las clases educativas de los centros que se sitúen en las zonas afectadas, además del transporte escolar y las actividades extraescolares.

Es importante consultar los horarios del instituto o colegio en el que se cursa, si este participa en la huelga y si, consecuentemente, cancelará las actividades educativas o no.

También es esencial comprobar las rutas de transporte escolar y público para conocer sus posibles alteraciones de horarios y rutas, ya que las manifestaciones se realizan a horarios específicos y con recorridos determinados.