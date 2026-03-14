El único colegio de Girona en la lista Forbes 2026 de las mejores escuelas de España: método Montessori y huertos en cada aula

La revista 'Forbes' ha publicado esta semana la lista de los 100 mejores colegios de España.

Después de valorar las escuelas nacionales e internacionales del país según múltiples criterios, uno de los centros educativos de la provincia de Girona ha sido considerado como uno de los 100 mejores.

Este colegio destaca por una particularidad: basa su enseñanza en el método Montessori.

Método Montessori

El método Montessori es un enfoque educativo centrado en cada niño de forma individual. La doctora y educadora italiana María Montessori desarrolló este tipo de enseñanza en el siglo XX, basada en crear un marco de libertad a cada alumno que le proporcione experiencias adecuadas a su etapa de desarrollo. De esta forma, se van asumiendo responsabilidades adaptadas a la edad.

El entorno de trabajo de los niños se organiza intencionalmente para facilitar una buena relación con uno mismo, con los demás y con el medio. Esta pedagogía pretende promover las cualidades de cada persona para que sean únicos, por lo que se orienta el desarrollo de sus potencialidades mediante la interacción con el ambiente, que es lo que ayuda a que cada uno se autoconstruya.

La escuela argumenta que la excelencia de los alumnos y el éxito escolar viene dado porque fomentan la personalidad individual, cultural y social en valores como la tolerancia, la universalidad, la humildad, la sensibilidad, la responsabilidad y la curiosidad intelectual. Por esta razón afirman que el centro es privado, laico y mixto.

Montessori en Girona

El Montessori Palau Girona es una escuela del año 1967 en la ciudad que da nombre a la provincia. Nació como un proyecto de educación nuevo, que fuese el marco ideal para el desarrollo físico, intelectual y humano de los hijos.

Mapa de ubicación de Montessori Palau Gerona.

A parir de la década de los 90, el colegio renovó el proceso pedagógico y se orientó al método Montessori. El nuevo enfoque supuso la profesionalización de la gestión y la organización del centro, y esta implementación junto a las innovaciones educativas han llevado a Montessori Palau Girona a ser un centro de referencia internacional, y uno de los 100 mejores de España.

La pedagogía Montessori se aplica desde los 0 a los 12 años, y da continuidad al modelo a partir de la secundaria, integrándolo en el sistema oficial.

El trabajo es individual, tangible, evaluado con un programa propio y sin deberes en las primeras etapas.

Cursos escolares

La etapa de infantil, niños de entre 0 y 6 años, es la base de la creación de la persona y existe una gran sensibilidad inconsciente para aprender el lenguaje, el orden, perfeccionar los cinco sentidos y el movimiento. Por esto, las aulas están equipadas a medida con un orden concreto para despertar el interés de los pequeños.

Cuando entran en la primaria, de los 6 a los 12 años, empiezan una etapa de razonamiento, de imaginación, de adquisición de cultura y de desarrollo intelectual y moral.

Las aulas de primero, segundo y tercero de la ESO están equipadas con cocina y laboratorio en cada una de ellas, además de servicios individuales para crear ambientes de trabajo diversificado, trabajar en grupos y para gestionar el conocimiento. Este entorno busca promover la iniciativa, la autonomía y la responsabilidad.

A partir de cuarto de la ESO y de Bachillerato cada aula tiene un ambiente preparado que responde a las necesidades de cada asignatura, para profundizar en el conocimiento.

Más sobre la escuela

La enseñanza ofrece el inglés, catalán, castellano y alemán como idiomas principales desde infantil, y añade el francés a partir de la secundaria.

El centro educativo, además de las enormes aulas, cuenta con un bosque propio, huertos, granjas, polideportivo, biblioteca y una aula con plató, entre muchas otras infraestructuras.

Las tarifas van desde los 10.080 a 11.755 euros anuales, según el curso escolar, y la matrícula puede ir desde los 515 hasta los 1.055 euros anuales.

Además, en este colegio han estudiado personalidades como el expresidente de la Generalitat de Catalunya Pere Aragonès, el cantante Álvaro Soler o el piloto de automovilismo Oriol Servià.