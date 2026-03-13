Así es el mejor colegio de España, según un ránking: excelencia académica e innovación

Todos los padres quieren la mejor educación para sus hijos y la elección del colegio adecuado es un factor primordial, ya que allí el niño desarrollará unas habilidades que le acompañarán a lo largo de su vida: su capacidad académica y su desarrollo social dependerán en parte de esta decisión.

El periódico El Mundo ha desvelado el ránking de los 100 mejores colegios de España según diferentes indicadores de calidad y el que ocupa el primer lugar se encuentra en pleno Madrid, en concreto en el barrio residencial Arturo Soria: el Colegio Ramón y Cajal ha sido elegido como el mejor de todo el país.

Así es el mejor colegio de España

El Colegio Ramón y Cajal es privado y se define como algo más que un centro educativo: "Es un espacio donde aprender significa sentir, donde el desarrollo académico y el crecimiento emocional va de la mano", dicen desde el colegio, en el que prometen adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada alumno.

Este colegio nació en el año 1961, a cargo de José Luis Sánchez, quien lideró el centro hasta 1996, momento en el que su hijo tomó su relevo. Eso sí, siempre bajo el espíritu Humanista del compromiso con la mejor educación de sus alumnos mediante el equilibro entre tradición e innovación constante.

Las claves del éxito

No es casualidad que haya sido elegido como el mejor colegio del mundo: su modelo educativo único combina la excelencia académica con la innovación en una formación integral desde los cuatro meses hasta los 18 años. El enfoque está basado en la personalización del aprendizaje y el desarrollo emocional de cada alumno.

Además, su compromiso con la calidad educativo se refleja en los reconocimientos obtenidos: el Sello EFQM +600, el Premio Nacional de Gestión Excelente y Innovadora y Sostenible. Y ahora el mejor colegio de España y, por lo tanto, de la capital. Una formación que promete preparar a los alumnos para un mundo globalizado.

Admisión y tarifas

El colegio abarca todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, incluso en modalidad Internacional. Para que tu hijo pueda estudiar en el mejor colegio tendrás que realizar una serie de pasos. En primer lugar, hay que llenar un formulario según el nivel educativo. La siguiente fase consta en una visita guiada por las instalaciones, seguida de una entrevista individualizada y por último formalizar la matrícula.

La matrícula tiene un precio de 350 euros al año y la escolaridad tiene un coste de 632 euros al mes para horario completo que incluye la cuota, comida y merienda. En caso de ampliación de horario de una hora y media al día tiene un coste de 60 euros al mes.

Todo esto ha llevado al Ramón y Cajal a ser considerado este año 2026 como el mejor colegio, en el que ya disfrutan sus 1.581 alumnos y 165 docentes.