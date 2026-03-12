Los 9 colegios de Barcelona en la lista Forbes 2026 de mejores escuelas de España: mucho inglés y actividades al aire libre

Para ser considerado uno de los 100 mejores centros educativos del país, hay que pasar por un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y profesionales de la educación que dan una puntuación total al colegio a través de 36 criterios objetivos estructurados en siete bloques.

De esta forma, no es sencillo clasificarse en esta lista publicada por la revista 'Forbes'.

Después de valorar todas las escuelas nacionales e internacionales de España, basándose en cuestiones como las asignaturas que se imparten, los idiomas que se enseñan, los ratios de alumnos en las clases, la accesibilidad para personas discapacitadas, notas medias, cuotas mensuales y opciones de bachillerato, entre otros, nueve colegios de la provincia de Barcelona han sido reconocidos como algunos de los mejores del país.

Mejores colegios en el Baix Llobregat

Uno de ellos es el Agora Barcelona International School, situado en Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) es un colegio internacional privado que imparte una educación basada en la innovación educativa y el alto rendimiento académico y social.

En este, plantean una enseñanza mixta y aconfesional, ofrecen intercambios, actividades académicas, salidas y viajes culturales. El proyecto educativo es trilingüe (inglés, catalán y castellano) y se complementa con un cuarto idioma, a elegir entre chino, alemán o francés.

Otro de los colegios de la comarca es Highlands School Barcelona, en Esplugues de Llobregat, una escuela privada católica que permite al alumnado cursar plenamente en inglés, sin renunciar al castellano. Además, se combina con catalán y francés.

Las tarifas van desde los 700 hasta los 1.000 euros, con 11 mensualidades según el curso, y una matrícula que varía con el número de hijos inscritos, pero que va desde los 500 a los 2.000 euros anuales. También ofrece servicios de transporte y de acogida adicionales.

Próximamente, en el Maresme

El colegio privado British School of Barcelona, en la misma comarca y con campus en Castelldefels, Sitges y Barcelona, abrirán el próximo curso escolar un nuevo campus en Cabrera de Mar (Maresme).

Mantiene un estatus de 'Sobresaliente en todas las categorías', otorgado por una inspección oficial del Gobierno británico en el 2024, que se refiere a que el centro cumple con los más altos estándares de calidad educativa.

Este es otro de los que ofrecen la educación íntegra en inglés y pretende potenciar el pensamiento crítico, la autonomía y el liderazgo.

Sant Just Desvern y Gavà

En la misma comarca, en la localidad de Sant Just Desvern, está La Miranda, un centro privado reconocido como Apple Distinguished School, es decir, la empresa de la manzana mordida lo reconoce por su innovación, liderazgo y excelencia en el uso de la tecnología para el aprendizaje integrando sus productos en las clases.

Los idiomas vehiculares son inglés, castellano y catalán, pero ofrecen una educación multilingüe integrando segundas lenguas como francés, chino, alemán o ruso.

La última escuela privada de la comarca es el British Collage de Gavà, que combina la exigencia académica con un sólido programa de desarrollo personal. Está centrado en tres pilares -académico, deportivo y creativo- para garantizar el máximo potencial de los alumnos.

Las tarifas anuales van desde los 9.000 hasta los 15.000, según el año escolar y la matrícula es de 680 euros anuales.

Colegios en las comarcas del Vallès

En la Garriga (Vallès Oriental) se encuentra el Colegio Internacional Sek Catalunya, otro privado que basa el aprendizaje en una mentalidad internacional, solidaria y multicultural.

La escuela personaliza la enseñanza según el desarrollo evolutivo para reforzar la autonomía del alumno. Ofrece el inglés, castellano y catalán como idiomas principales, y el francés y el alemán, como adicionales. Destaca su escuela de música, con currículo de conservatorio, y sus programas para deportistas de alto rendimiento.

El European International School of Barcelona se sitúa en Sant Cugat del Vallés (Valles Occidental) y es una institución privada que forma con un proyecto humanista, ecológico e internacional con programas a medida para cada alumno.

Las cuotas van desde los 6.700 euros hasta los 14.100 euros al año, con matrículas desde los 390 a los 1.150 euros, según el curso o el número de hijos matriculados. Además, ofrecen servicios adicionales que se pagan aparte, como autobús escolar o de acogida.

Descripción de la tabla que muestra los 100 mejores centros educativos de España.

En el Barcelonès

El St. George Barcelona es un colegio privado catalán que ofrece un plan de estudios británico de alta calidad. Fomenta el aprendizaje experimental y el compromiso con el entorno.

Las tarifas anuales, que dependen del curso escolar, varían entre los 11.350 y los 21.340 euros, con matrículas de 1.000 euros anuales.

El último colegio clasificado como uno de los 100 mejores en Barcelona es St. Peret's School, que incorpora el inglés desde el primer año de edad hasta que los menores acaban la educación en la escuela. Combinan el rigor académico y la mentalidad global con una apuesta decidida por los contenidos exponenciales, como la inteligencia artificial.

La matrícula puede suponer desde los 1.800 hasta los 3.560 euros anuales, y las tarifas van desde los 9.450 hasta los 18.690 euros anuales, dependiendo del curso escolar.

Los nueve colegios disponen de múltiples infraestructuras, como por ejemplo residencia, huerto escolar o espacios de aprendizaje en el exterior, además de bibliotecas, laboratorios, zonas verdes y deportivas, entre muchos otros. Y en su mayoría, ofrecen el programa de Bachillerato Internacional, homologado con el español.