Los 100 mejores colegios de España según la lista Forbes 2026: ni uno público

Para tomar una decisión sobre el centro educativo al que enviar a los hijos hay que ser muy consciente de lo que ello conlleva. Con esto, hay que tener en cuenta diferentes factores que pueden influir en el camino que los pequeños podrán tomar.

Hoy en día muchos valoran y dan importancia a los idiomas, las extraescolares o a la incorporación de asignaturas actuales como la inteligencia artificial o el emprendimiento.

La revista de prestigio especializada en negocios 'Forbes' pretende facilitar la decisión publicando una lista de los mejores colegios de España.

Aspectos a destacar

De la lista publicada, hay que destacar varios aspectos, como que no se recoge ningún colegio público en toda la lista y que, de los 100, solo 9 son concertados.

La mayoría de las escuelas ofrecen clases en alemán, francés o chino como lenguas adicionales, además de las principales -inglés, castellano y, según las comunidades, catalán, gallego, euskera o valenciano-.

La comunidad autónoma con más centros educativos clasificados entre los 100 mejores es Madrid, con 37. Seguida de la Comunitat Valenciana, que tiene 11. Catalunya es la tercera, con nueve: ocho en Barcelona y uno en Girona.

Hay muchos personajes públicos que estudiaron en alguno de estos colegios, como el Rey de España, Felipe VI, y sus hijas, la Princesa de Asturias -Leonor de Borbón- y la Infanta Sofía de Borbón: los tres lo hicieron en el Colegio Santa María de los Rosales, Madrid. También cantantes como Miguel Bosé (Lycée Français de Madrid) y Pablo Alborán (Lycéé Français de Málaga). O deportistas, como el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente (Logos International School, Madrid), o el piloto Carlos Sainz (Retamar, Madrid).

Metodología

Un comité de profesionales con perfiles pedagógicos, psicológicos y profesionales de la educación han establecido 36 criterios objetivos estructurados en siete bloques para organizar y clasificar las 100 mejores escuelas nacionales e internacionales de España y dar una puntuación total al centro.

El primer bloque tiene un peso de un 30% sobre la puntuación total y da importancia a la cantidad de alumnos por clase, la ratio de estudiantes por profesor, los niveles para atender las necesidades de los alumnos, la accesibilidad para quienes tienen necesidades especiales, las clases optativas y de refuerzo, los profesores de apoyo y el porcentaje de alumnos que completa su vida escolar.

El segundo bloque pesa un 23% y tiene en cuenta la nota media en pruebas de acceso a la universidad, y las notas medias finales de primaria y secundaria.

El tercer bloque, con un 18% sobre la puntuación, valora los idiomas que se imparten, los sistemas de aula virtual y de hardware (si se toman clases desde casa), las opciones de bachillerato que ofrece y las actividades no académicas o extraescolares.

El cuarto bloque tiene un peso de un 12% y se centra en infraestructuras del centro, transportes y servicios médicos u otros.

El quinto bloque pesa un 10% y valora tutorías, diversidad (de género, de raza, de discapacidad, de origen, de religión, u orientación sexual, entre otros), espacio de psicología, formación sobre derechos y seguridad ante delitos sexuales, y clases y servicios de ciberseguridad.

El sexto bloque, con un 5 % sobre la puntuación total, da importancia a la cuota mensual, la lista de espera, el porcentaje de antiguos alumnos que repite el centro con sus hijos y los antiguos alumnos célebres.

El séptimo bloque cuenta un 2% y valora si se dan clases de finanzas, si es laico o no, y la obligatoriedad del uniforme.