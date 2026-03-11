Becas de 900 euros al mes para estudiar en la universidad de otra ciudad: cómo solicitarlas y requisitos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este pasado lunes, día 9, un nuevo proyecto de becas disponibles para jóvenes estudiantes de toda España.

El presidente, en su cuenta de X, ha publicado un vídeo donde anuncia las nuevas 'Becas Medrano'. Estas deben su nombre a Luisa de Medrano, "reconocida como la primera profesora universitaria en nuestro país", concretamente en Salamanca, en palabras del propio Sánchez.

Erasmus nacional

Estas becas tendrán un valor mínimo de 900 euros al mes, dando un total de 8.100 euros al año por estudiante. El principal objetivo de estas ayudas es establecer un 'Erasmus nacional', incentivando sobre todo las universidades de pequeñas ciudades.

Este proyecto, dentro del programa del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), permitirá a los estudiantes estar un curso académico entero estudiando en un centro, siempre que este se sitúe en una comunidad autónoma diferente a la habitual.

La duración de la estancia será, pues, de nueve meses, que corresponde a un curso completo, y esta beca será compatible con la beca general para estudios universitarios concedida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con excepción de la beca de residencia, de forma que los estudiantes procedentes de familias de menores rentas podrán recibir ambas simultáneamente.

Mejora de las anteriores becas

Según Pedro Sánchez, con estas becas quieren mejorar las que existían hace años, llamadas Séneca. En el tuit asegura: "Si tenéis hermanos mayores quizás os han hablado de las Becas Séneca. Esas becas se las cargó un Gobierno del Partido Popular en 2013. Nosotros hemos decidido recuperarlas, bajo un nombre y condiciones mejoradas".

El presidente finaliza su anuncio alegando que, "mientras otros países malgastan el dinero en guerras, España decide invertir en becas. Las Becas Medrano son una oportunidad fantástica para mejorar nuestra formación, cohesionar España y vivir una experiencia única. A partir del próximo curso se podrán solicitar".