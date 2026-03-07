Alerta por las School Wars: la nueva moda escolar que se difunde por redes
La policía detecta varios perfiles que estaban incitando a la violencia a estudiantes de diferentes escuelas de Londres
Alerta en Reino Unido por el aumento de grupos de adolescentes que chantajean a menores en internet
La Fiscalía de Menores investiga una agresión en grupo a una adolescente de Barcelona
No es una novedad que entre los jóvenes surjan peleas, muchas veces por su inmadurez. Ahora, en Londres vuelve a resurgir la moda de quedar entre varios alumnos de diferentes escuelas para pegarse. Este fenómeno ha sido renombrado como las 'School Wars' (que podría traducirse como Guerras de colegios).
La policía ha pedido a los ciudadanos londinenses que dejen de compartir y dar difusión a estos eventos. También conminan a los jóvenes a no participar en estas peleas. Por otro lado, los directores de algunos de estos colegios han advertido de la situación a las familias de los estudiantes.
Difusión de las peleas
Los carteles difundidos en publicaciones, que circulan por Instagram, TikTok y Snapchat, nombran algunas escuelas como City of London Academy Islington, Beacon High y Highgate Wood. Estas peleas incitan a la violencia a alumnos de entre 11 y 16 años, dividiéndolos en estudiantes del "bando rojo" contra otros del "bando azul", según explica el medio inglés 'The Guardian'.
Según el medio 'Daily Mail', los creadores de estas peleas han instaurado un sistema de puntuación que otorga 20 puntos por golpear a un rival y 10 puntos por perseguirlo. También asegura que los mensajes y anuncios están inspirados en las famosas pandillas callejeras de Los Ángeles, los Bloods y los Crips, acompañados de imágenes que muestran algunas armas: cuchillos, tijeras y hasta un compás.
La policía atenta a la situación
El comandante Neerav Patel, miembro de la Policía Metropolitana de Londres, ha declarado: "Seguimos monitoreando de cerca los espacios en línea y hemos trabajado con plataformas para solicitar que se deshabiliten una docena de cuentas de redes sociales, donde se planificaron amenazas o violencia. Me gustaría recordar a los jóvenes las graves consecuencias de involucrarse en asuntos como este".
Un estudiante de décimo año, es decir, un niño de 15 años, ha declarado al 'Metro': "La gente solo intenta infundir miedo en los padres. La mayoría de las escuelas están interconectadas y mantienen buenas relaciones. A esta gente le gusta sembrar el miedo y la preocupación que ya existe en nuestras comunidades, pero ningún adolescente con sentido común se reuniría en un lugar donde se ha informado de la presencia de la policía y llevaría un arma".
La situación está tan al límite que la Policía Metropolitana ha lanzado una gran operación para tratar de evitar que siga expandiéndose: la Operación Cedarfield, que trata de monitorear los puestos y responder a cualquier forma de violencia.
