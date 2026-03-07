Las oposiciones a profesor de FP reúnen a decenas de aspirantes entre nervios y vocación docente

"Estaba desesperada y muy perdida. Me habría ido bien poder hablar con alguien que me orientara". Esta es una de las voces de una candidata bióloga que se ha presentado este sábado a las oposiciones para docente de Formación Profesional en el Institut Escola del Treball de Barcelona.

Tras 25 años trabajando en un laboratorio, esta aspirante decidió dar un giro a su vida profesional después de que el cierre de su empresa le obligara a replantearse su futuro. Actualmente, trabaja en un colegio dando clases en un ciclo formativo de grado medio relacionado con el ámbito agrario y la jardinería.

Estas son sus primeras oposiciones y reconoce que afronta la prueba con muchos nervios, aunque durante el último año se ha dedicado intensamente a prepararlas.

Una sede de oposiciones en Barcelona

Entre 25 y 30 aspirantes se han congregado en el centro para enfrentarse a una prueba que puede marcar su futuro profesional. La jornada de examen se divide en dos partes. Durante la mañana, los opositores realizan la prueba práctica, mientras que por la tarde está prevista la parte más teórica, centrada en el desarrollo de contenidos del temario.

Entre los aspirantes había perfiles diversos, desde personas que se presentan por primera vez hasta docentes que ya cuentan con experiencia en las aulas.

Cambio profesional

Es el caso de otra candidata, química y profesora desde hace cinco años en un centro educativo de L’Hospitalet de Llobregat. En su caso, se trata de su segunda vez en unas oposiciones, ya que lo intentó en una convocatoria anterior hace algunos años.

Actualmente, trabaja como profesora de Formación Profesional, una etapa educativa que asegura preferir frente a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Según explica, el alumnado de FP suele tener más claro su interés por la formación que está cursando. En cambio, considera que en la ESO "son más complicados de tratar".

La docente reconoce que en esta ocasión no ha podido dedicar demasiado tiempo a la preparación y que se ha presentado principalmente para ver cómo le salía el examen.

Preparación por cuenta propia

Ambas coinciden en señalar que la preparación de estas oposiciones se realiza en gran parte por cuenta propia, debido a la escasez de academias o recursos específicos para los aspirantes de Formación Profesional.

Mientras tanto, la jornada continúa con la expectativa de quienes buscan conseguir una plaza en la enseñanza pública.