El Gobierno aprueba tres nuevos cursos de especialización de FP: Dos de informática y uno de Turismo Micológico

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la creación de tres nuevos cursos de especialización de Formación Profesional ligados a la informática y a la hostelería.

En concreto, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a la creación del curso de especialización en Despliegue de Productos Software en Contenedores, al de Recursos y Servicios en la Nube y al de Turismo Micológico.

El curso de especialización en Despliegue de Productos Software en Contenedores, de la familia profesional de Informática y Comunicaciones, consta de 630 horas y busca dar respuesta a una figura profesional especializada en sectores económicos vinculados al desarrollo, instalación y mantenimiento de sistemas, abarcando diversas ocupaciones y puestos de trabajo, como técnicos y técnicas de soluciones en la nube, administradores y administradoras DevOps, o desarrolladores y desarrolladoras DevOps, entre otros.

Por su parte, el curso de especialización en Recursos y Servicios en la Nube, también de la misma familia profesional, cuenta con 700 horas y consistirá en desplegar y administrar infraestructuras en plataformas en la nube, gestionando recursos y servicios como computación, red y comunicaciones entre equipos locales y sistemas en la nube; almacenamiento de información; y bases de datos.

En defensa de movilidad

La movilidad se ha convertido en un elemento esencial para cualquier profesional, y los servicios en la nube la facilitan, permitiendo conectarse al software corporativo desde cualquier lugar y dispositivo. Esto supone una ventaja fundamental al posibilitar rutinas y horarios de trabajo más flexibles.

Además, al favorecer el trabajo a distancia, resulta más sencillo coordinar equipos deslocalizados: cada vez más empresas cuentan con personal en remoto, y los servicios en la nube permiten la colaboración simultánea en un mismo proyecto. Todo ello ha provocado una creciente demanda de profesionales con estos perfiles por parte de empresas y entidades.

Junto a estas dos formaciones, se ha aprobado la creación del curso de especialización en Turismo Micológico, de 500 horas y de la familia de Hostelería y Turismo, que capacita a quien lo curse a trabajar diseñando, organizando y prestando servicios relacionados con el turismo micológico, ya sea como guía, como informador en oficinas de desarrollo y turismo, como monitor de actividades de divulgación, o como expertos y especialistas en cocina y gastronomía micológica.

Riesgo de intoxicaciones

Su implantación tiene como objetivo formar personal cualificado en la identificación y manipulación de productos micológicos, contribuyendo a reducir el riesgo de intoxicaciones asociado a este tipo de alimentos. Este perfil profesional surge ante el creciente interés registrado en los últimos años en torno a la gestión y aprovechamiento de los recursos micológicos.

En un mercado global cada vez más competitivo, que exige ofertas turísticas personalizadas, el turismo micológico contribuye al desarrollo económico de las áreas rurales, poniendo de relieve la importancia de la protección sostenible del paisaje y la preservación de la biodiversidad.

Además, configura una alternativa turística menos sujeta a la estacionalidad veraniega. El micoturismo se presenta como una actividad especialmente atractiva al combinar el contacto con el medio natural y la gastronomía.

Despierta un interés creciente tanto en su dimensión recreativa como en su vertiente científica y culinaria, derivada de la búsqueda y recolección de setas, hongos y trufas para su consumo como productos de temporada.