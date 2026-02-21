Los docentes amenazan con dejar de hacer colonias hasta ser escuchados por Educación

Un grupo de docentes del Maresme-La Selva han puesto en marcha una acción reivindicativa para "presionar" al Departament d’Educació con el objetivo de que se siente a negociar. A través de un manifiesto y un formulario que están distribuyendo por grupos de WhatsApp, en los que invitan a los centros educativos a sumarse a la iniciativa después de someterlo a votación en el claustro, anuncian que "a partir del curso 2026-2027 dejaremos de hacer salidas escolares y pernoctaciones hasta que el Departament d’Educació implemente mejoras reales y efectivas en el sistema educativo".

En este sentido, señalan que "esta decisión no es ninguna renuncia a nuestra vocación ni al valor pedagógico de las actividades complementarias" sino que "responde a una situación insostenible que arrastramos desde hace años". Y es que las salidas y pernoctaciones, defienden, "implican una gran responsabilidad personal y profesional, una disponibilidad total fuera del horario laboral y muchas horas extra que no tienen ninguna compensación económica ni reconocimiento laboral", un hecho que "se añade a una carga de trabajo ya excesiva".

Impacto en diversos sectores

Los organizadores de la iniciativa también remarcan que se trata de una "medida efectiva para forzar la negociación con el Departament d’Educació" porque se trata de actividades que "afectan a diversos sectores económicos, como el transporte, el alojamiento, las actividades culturales o de ocio".

Con todo, exigen "mejoras estructurales" que garanticen una educación pública de calidad: más recursos humanos y materiales, especialmente destinados a garantizar una inclusión educativa "efectiva"; la recuperación del poder adquisitivo con salarios "dignos"; menos burocracia para poder dedicar el tiempo "a lo que realmente importa, que es educar"; y la reducción de las ratios para garantizar una atención "adecuada" al alumnado. En este sentido, defienden que "estas demandas no son nuevas ni exageradas, sino que son imprescindibles para asegurar una educación de calidad, equitativa e inclusiva".

La intención es alargar la suspensión de las salidas escolares y pernoctaciones "hasta que el Departament d’Educació escuche al colectivo docente e implemente las mejoras que hace tiempo que reclamamos". Con todo, quieren poner en valor que "nuestra lucha es para el alumnado, las familias y por el futuro de la educación pública". De momento, ya se han adherido más de una decena de centros educativos de toda Catalunya.