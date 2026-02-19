Las escuelas concertadas aseguran que la renovación de Educació les hará perder 165 grupos en seis años

La escuela concertada ha asegurado que perderá cerca de 165 grupos en seis años si se aplica la propuesta de renovación de los conciertos que les ha planteado el Departament d’Educació. En un comunicado, las patronales que representan al sector han afirmado que se aplica un “criterio nuevo y no comunicado con anterioridad” que supone la “no recuperación” de conciertos en los primeros cursos de etapa, en primaria y ESO, en grupos que en algún momento no se habían llenado.

La concertada sostiene que, durante el periodo de renovación de los conciertos –que será de seis años–, se perderían más de 300 puestos de trabajo, tanto de personal docente como de administración y servicios. Fuentes del departament d’Educació han apuntado a la ACN que se ha seguido el mismo procedimiento que en los últimos años.

Las patronales alertan del impacto

La Federació Escola Cristiana de Catalunya, la Agrupació Escolar Catalana, la Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament y la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya aseguran que este cambio “repentino” perjudica a los centros, “pone en riesgo” la distribución de la matrícula viva y del alumnado con necesidades educativas específicas (NESE) e “impide” recuperar unidades, lo que, afirman, supondrá la pérdida definitiva de líneas.

En el comunicado, explican que en una reunión con el Departament se les había comunicado la no renovación de 9 grupos de I3, pero que la documentación entregada posteriormente “revela que la afectación real llegará a unos 165 grupos a lo largo del periodo de renovación de conciertos, con un impacto directo en la estabilidad educativa, organizativa y laboral de las escuelas de iniciativa social”.

Las escuelas afectadas presentaron alegaciones a la administración sobre los criterios para el mantenimiento de las unidades concertadas, aunque aseguran que no han sido aceptadas.

Falta de diálogo

Por otro lado, han acusado a la conselleria de falta de diálogo, ya que sostienen que no se ha convocado ninguna reunión para abordar la propuesta, ni para trabajar el mapa escolar ni para discutir medidas de protección laboral.

Finalmente, alertan de que la reducción de la oferta de conciertos en aquellos centros que reciben demanda creciente “no respondería a ningún criterio pedagógico ni de planificación rigurosa, y generaría un perjuicio tanto para los proyectos educativos, para los docentes como para las familias que los eligen”.

Por ello, el sector ha reclamado que las decisiones que afectan a la continuidad de los centros, la estabilidad de las familias y el trabajo de cientos de profesionales “no se tomen unilateralmente ni con criterios cambiantes”.