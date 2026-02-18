Certificados
Cortar jamón ya tendrá título oficial: el Gobierno aprueba un nuevo certificado
El curso, de 300 horas de duración, incluirá también cómo catarlo
¿Cómo se empieza un jamón? ¿Y una paletilla?
¿Cómo cortar jamón ibérico de bellota?
El Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días cuatro nuevos certificados oficiales vinculados a las artes gráficas, hostelería, docencia y mantenimiento de ascensores.
La petición del Ministerio de Educación ha dado resultados, y en materia de hostelería, se ha dado luz verde, el pasado día 10, a la creación de un curso de especialización de Grado Medio de Maestría de Corte y cata de jamón y paleta curados, informa Europa Press.
Loncheado de jamón
Este curso, que forma parte de Hostelería y Turismo, es una formación de 300 horas en la que los estudiantes aprenderán a realizar actividades de cortes y loncheados de jamón y paleta curados, además de servicios de cata.
Pero no ha sido la única certificación nueva. Además, se ha habilitado el certificado profesional para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional (FP), un curso que dura 510 horas.
Con el certificado, el estudiante podrá programar, impartir, tutorizar y evaluar actividades formativas como docente.
Instalación y mantenimiento de ascensores
Junto a estos certificados, también se ha aprobado el de Instalación y Mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte. Será una formación de 720 horas para desarrollar habilidades de instalación y mantenimiento.
Ambos podrán elaborar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos para itinerarios formativos y salidas profesionales del mercado laboral.
Por último, el certificado en Ilustración técnica. Será una formación de 500 horas para planificar proyectos de ilustración con numerosas salidas: ilustradores técnicos, gestores de proyectos de ilustración, ilustradores arquitectónicos, diseñadores gráficos especializados, modeladores 3D, diseñadores CAD e ilustradores editoriales.
