Cortar jamón ya tendrá título oficial: el Gobierno aprueba un nuevo certificado

El Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días cuatro nuevos certificados oficiales vinculados a las artes gráficas, hostelería, docencia y mantenimiento de ascensores.

La petición del Ministerio de Educación ha dado resultados, y en materia de hostelería, se ha dado luz verde, el pasado día 10, a la creación de un curso de especialización de Grado Medio de Maestría de Corte y cata de jamón y paleta curados, informa Europa Press.

Loncheado de jamón

Este curso, que forma parte de Hostelería y Turismo, es una formación de 300 horas en la que los estudiantes aprenderán a realizar actividades de cortes y loncheados de jamón y paleta curados, además de servicios de cata.

Pero no ha sido la única certificación nueva. Además, se ha habilitado el certificado profesional para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional (FP), un curso que dura 510 horas.

Con el certificado, el estudiante podrá programar, impartir, tutorizar y evaluar actividades formativas como docente.

Instalación y mantenimiento de ascensores

Junto a estos certificados, también se ha aprobado el de Instalación y Mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte. Será una formación de 720 horas para desarrollar habilidades de instalación y mantenimiento.

Ambos podrán elaborar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos para itinerarios formativos y salidas profesionales del mercado laboral.

Por último, el certificado en Ilustración técnica. Será una formación de 500 horas para planificar proyectos de ilustración con numerosas salidas: ilustradores técnicos, gestores de proyectos de ilustración, ilustradores arquitectónicos, diseñadores gráficos especializados, modeladores 3D, diseñadores CAD e ilustradores editoriales.