ILERNA, un modelo de FP más flexible, práctico y orientado al empleo

La Formación Profesional vive un momento de transformación. La digitalización y la demanda de perfiles técnicos cualificados la han convertido en una vía estratégica de acceso rápido al mercado laboral. En este escenario, iLERNA se ha consolidado como el referente de la FP más moderna, flexible y conectada con las demandas de la realidad empresarial.

En este contexto, iLERNA ha desarrollado un modelo formativo orientado a responder a tres grandes retos estructurales: flexibilidad real para el estudiante, conexión directa con la empresa y especialización adaptada a sectores con alta demanda de empleo.

El modelo modular de iLERNA permite que el alumno configure su itinerario académico semestre a semestre, eligiendo las asignaturas que mejor se ajustan a su situación personal y profesional. Este enfoque responde a un perfil de estudiante cada vez más diverso: jóvenes que combinan estudios y trabajo, profesionales en activo que buscan reorientar su carrera o personas que necesitan una titulación oficial sin renunciar a su actividad laboral.

Su modelo parte de una idea sencilla: la formación adaptada a la vida y circunstancias de las personas, y nunca al revés. iLERNA Ofrece ciclos de grado medio y superior en modalidad presencial, a distancia y online con apoyo presencial. El modelo de iLERNA permite que cada estudiante avance a su ritmo y que cada semestre elija las asignaturas que quiere estudiar. Este enfoque le ha llevado a registrar casi 4 de cada 10 matrículas del total de matrículas de la fp online privada en el último curso, con una media de 3 matrículas por alumno, cosa que refleja la gran aceptación de su modelo modular y progresivo. Paralelamente, su red de 12 centros físicos sigue creciendo en distintas comunidades autónomas y sirve de apoyo a todo su alumnado de formación online u online con apoyo presencial.

4 de cada 10 matrículas del último curso de FP privada ya se cursan online

iLERNA permite que el alumno configure su itinerario académico semestre a semestre, eligiendo las asignaturas que mejor se ajusten a su situación personal. / iLERNA

Aparte de las prácticas en empresas, que son la puesta en escena real de lo aprendido durante todos los estudios, la metodología online combina, cuando el ciclo lo requiere, prácticas presenciales. Estas se realizan en sus centros, que están totalmente adaptados a las necesidades formativas reales que requiere una FP de calidad. Esta integración entre online y presencial facilita la adquisición de competencias técnicas y transversales alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral. Para iLERNA, lo más importante es que todos sus alumnos no se sientan extraños en el momento en que se enfrenten a su primer día de trabajo en un entorno real.

En el ámbito de la empleabilidad, la relación con el tejido empresarial es un eje central del modelo. Durante el curso 2024/2025, iLERNA colaboró con más de 6.200 empresas y gestionó cerca de 13.300 convenios de prácticas. Este ecosistema empresarial permite reducir la distancia entre formación y empleo, facilitando la transición al mercado laboral. Más del 80% de sus titulados mejora su puesto de trabajo o se incorpora a un nuevo puesto de trabajo en los seis meses posteriores a finalizar sus estudios. Realmente, la FP es la palanca para la mejora laboral de las personas.

Según Jordi Giné, CEO de iLERNA, “la Formación Profesional ya no es una alternativa, sino una opción estratégica para el desarrollo profesional. El reto no es solo formar, sino hacerlo con impacto real en la empleabilidad y en la competitividad del tejido productivo”.

Con una tasa de recomendación del 92%, el modelo pone el foco en la experiencia del estudiante, el acompañamiento académico y la calidad docente.

Con una tasa de recomendación del 92%, iLERNA pone el foco siempre en el estudiante

iLERNA dispone de 12 centros físicos en distintas comunidades autónomas para prestar apoyo presencial al alumnado. / iLERNA

Las cifras reflejan la consolidación del modelo: casi 4 de cada 10 matrículas de FP online privada corresponden a iLERNA, con una media de tres matrículas por alumno, lo que evidencia el uso progresivo y modular de la oferta formativa. Paralelamente, su red de centros presenciales continúa ampliándose, reforzando la capilaridad territorial y el acceso a formación práctica que muchos ciclos requieren para aumentar la calidad de la formación impartida.

En definitiva, iLERNA representa una FP más flexible, práctica y orientada al alumno porque contribuye al desarrollo del talento y a la profesionalización del tejido productivo.