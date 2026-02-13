Govern abre una convocatoria de ayudas de 32,5 millones para impulsar la transferencia de conocimiento de las universidades

El Departament de Recerca i Universitats ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a financiar los planes estratégicos de transferencia de conocimiento de las universidades que contará con una inversión de 32,5 millones de euros. El objetivo de esta línea es contribuir a que la investigación llegue a la sociedad y al sector productivo. Este plan está cofinanciado por la Unión Europea, con 13.000.000 de euros, y también cuenta con una aportación directa de 7.475.000 euros del Departament. Los 12.025.000 euros restantes del presupuesto los aportarán las universidades.

Una ayuda para muchos gastos

En las propuestas que se presenten, será necesario que en un mínimo del 20 % de las actividades participen uno o más agentes generadores de conocimiento de Catalunya distintos de la comunidad universitaria. Las ayudas podrán destinarse tanto a personal como a servicios de asistencia, formación en el puesto de trabajo, consultoría y asesoramiento jurídico, así como a gastos derivados de la participación en ferias, congresos y otras actividades de promoción de la oferta tecnológica y de conocimiento de las universidades.

La duración de las operaciones financiadas podrá ser de cinco años, con actuaciones ejecutables entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2028.