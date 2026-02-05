Lucha contra el bullying
La versión más conmovedora de 'La Perla' de Rosalía: alumnos de Primaria adaptan su letra para decir basta al acoso
VíDEO | Rosalía canta 'La Perla' en su aparición por sorpresa en el concierto por Palestina del Palau Sant Jordi de Barcelona: "Significa mucho para mí"
La música tiene una capacidad única para colarse en la vida diaria y transformarse en algo más que entretenimiento. A veces, basta una melodía reconocible y una idea clara para que una canción acabe funcionando como altavoz de una causa.
Eso es lo que está ocurriendo con ‘La Perla’, tema del momento de la mano de Rosalía que, en cuestión de días, ha saltado del escenario y las listas de reproducción a las aulas y las redes, donde se le está dando un significado nuevo y colectivo.
Un aula en Cádiz que encontró su propia letra
En un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz), una clase de 5º de Primaria decidió reescribir la letra de ‘La Perla’ para convertirla en un himno contra el bullying. El resultado: un manifiesto cantado contra el acoso escolar, pensado desde la mirada de los niños y dirigido a sus propios compañeros.
El vídeo, grabado en el aula mientras interpretan su versión, se ha hecho viral y suma millones de reproducciones en redes sociales, impulsado por el contraste entre una canción popular y un mensaje directo, emocional y fácil de compartir.
La cara solidaria de 'La Perla'
La conexión de ‘La Perla’ con la actualidad también ha crecido por otro motivo: la aparición inesperada de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado jueves. La artista irrumpió al final de un concierto solidario por Palestina y el recinto vibró con la interpretación de la canción en cuestión, uno de sus temas del momento.
El evento reunió a nombres como Amaia, Bad Gyal, Oques Grasses, Lluís Llach o Fermín Muguruza, y sirvió como cierre de una campaña internacional coordinada por ‘Act X Palestine’ para recaudar fondos.
La presencia de Rosalía se interpretó como un mensaje claro en torno a un conflicto internacional, especialmente después de que algunos seguidores la criticaran por una supuesta tibieza. No sería la primera vez que la artista se pronuncia políticamente: en otras ocasiones ya se ha mostrado contundente, como cuando llegó a insultar a Vox desde su cuenta de Twitter.
