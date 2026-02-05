La versión más conmovedora de 'La Perla' de Rosalía: alumnos de Primaria adaptan su letra para decir basta al acoso

La música tiene una capacidad única para colarse en la vida diaria y transformarse en algo más que entretenimiento. A veces, basta una melodía reconocible y una idea clara para que una canción acabe funcionando como altavoz de una causa.

Eso es lo que está ocurriendo con ‘La Perla’, tema del momento de la mano de Rosalía que, en cuestión de días, ha saltado del escenario y las listas de reproducción a las aulas y las redes, donde se le está dando un significado nuevo y colectivo.

Un aula en Cádiz que encontró su propia letra

En un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz), una clase de 5º de Primaria decidió reescribir la letra de ‘La Perla’ para convertirla en un himno contra el bullying. El resultado: un manifiesto cantado contra el acoso escolar, pensado desde la mirada de los niños y dirigido a sus propios compañeros.

El vídeo, grabado en el aula mientras interpretan su versión, se ha hecho viral y suma millones de reproducciones en redes sociales, impulsado por el contraste entre una canción popular y un mensaje directo, emocional y fácil de compartir.

Versión de 'La Perla' contra el bullying Versión de 'La Perla' contra el bullying

La cara solidaria de 'La Perla'

La conexión de ‘La Perla’ con la actualidad también ha crecido por otro motivo: la aparición inesperada de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado jueves. La artista irrumpió al final de un concierto solidario por Palestina y el recinto vibró con la interpretación de la canción en cuestión, uno de sus temas del momento.

Rosalía canta 'La Perla' en el concierto por Palestina de Barcelona / JORDI OTIX / VÍDEO: ACN / 3CAT

El evento reunió a nombres como Amaia, Bad Gyal, Oques Grasses, Lluís Llach o Fermín Muguruza, y sirvió como cierre de una campaña internacional coordinada por ‘Act X Palestine’ para recaudar fondos.

Noticias relacionadas

La presencia de Rosalía se interpretó como un mensaje claro en torno a un conflicto internacional, especialmente después de que algunos seguidores la criticaran por una supuesta tibieza. No sería la primera vez que la artista se pronuncia políticamente: en otras ocasiones ya se ha mostrado contundente, como cuando llegó a insultar a Vox desde su cuenta de Twitter.