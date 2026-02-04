Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBorrasca LeonardoBarcelonaRonda LitoralQuirón PrevenciónQuimioterapiaCáncerSarampiónRedes socialesOuigoEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Crianza

La educadora social Tania García recuerda a los padres que deben dar ejemplo a sus hijos: " "No le pidas peras al olmo"

No podemos esperar de ellos ciertos comportamientos cuando nosotros no los tenemos

Una madre y una hija con un ordenador

Una madre y una hija con un ordenador / EPC

Cristina Clopés

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Educar a nuestros hijos es una tarea muy complicada. Muchas veces podemos llegar a dudar de nosotros mismos. La sociedad y nuestra mochila emocional hacen que eduquemos según nuestras experiencias y condicionantes que quizá no querríamos, como las redes sociales y la digitalización. Estos dos puntos pueden hacer que nos juzguemos continuamente o que tengamos en cuenta, más de lo que deberíamos, las opiniones externas. Incluso, puede hacer que pasemos por alto nuestros valores para adaptarnos a lo que "la sociedad" espera de nosotros.

Tania García lleva más de 24 años siendo educadora social e investigadora en neurociencia y en el ámbito socioeducativo. Vivió una situación de violencia en su entorno familiar, el abandono por parte de su padre biológico y, además, acoso escolar. Estas situaciones hicieron que decidiera ayudar a familias a gestionar situaciones complejas de violencia. Y es que desde las instituciones también hay violencia, como por ejemplo gritar a los niños en el comedor escolar, cuando eso no debería pasar nunca. Sus objetivos son claros: mejorar la salud mental, emocional y física de los niños y adolescentes, a la vez que ayuda a los adultos a gestionar mejor.

La experta creó hace unos once años la escuela online Educación Real®, donde trabaja con su método, basado en estudios e investigaciones propias, gracias a los cuales ha creado el "Método Neuroimpacto", con el que quiere eliminar patrones y conseguir vivir de una forma plena y consciente.

En algunos de sus posts o Reels de Instagram podemos encontrar frases que pueden hacernos pensar mucho sobre cómo educamos y qué esperamos después: "No le pidas peras al olmo". Un ejemplo claro es: quiero salir a cenar fuera y, como tengo que llevarme a los niños, les doy el teléfono móvil para que estén entretenidos y no me molesten durante ese rato, ya que es el único momento que tendré para desconectar. Otro ejemplo muy representativo es: quiero enseñar a mis hijos a quererse tal y como son físicamente, pero yo consumo contenido en las redes sociales donde enseñan cómo adelgazar a base de dietas, gimnasio sin control o, una opción todavía más rápida, cambiar mi aspecto físico con operaciones estéticas. Si el niño es un adolescente y tiene teléfono, acabará consumiendo ese contenido porque, además de que sus padres lo consumen, en redes es el contenido más visto; así pues, puede ocurrir que los adolescentes nos pidan hacerse retoques estéticos a edades tempranas. ¿Esto es lo que queremos?

Noticias relacionadas

Quizá ha llegado el momento de empezar a cuidarnos nosotros, los adultos, y hacer un trabajo psicológico es la base principal para poder educar correctamente a nuestros hijos. Y cuando seamos conscientes de lo que realmente queremos, podremos empezar a enseñar a los niños los valores que de verdad importan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
  2. Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer
  3. Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
  4. Los taludes que han causado incidencias en Rodalies nunca habían sido sometidos a obras de prevención
  5. Dos caídas del centro de control de Adif han paralizado los trenes de Rodalies
  6. Las bandas latinas viran hacia el crimen organizado: violencia extrema, narcotráfico y ciberestafas
  7. Alejandro, expandillero de Forty-Two: 'Para dejar una banda juvenil hay que pagar con dinero o con sangre
  8. La AP-7 reabre a partir de este miércoles solo para que circulen buses interurbanos y de Renfe

La educadora social Tania García recuerda a los padres que deben dar ejemplo a sus hijos: " "No le pidas peras al olmo"

La educadora social Tania García recuerda a los padres que deben dar ejemplo a sus hijos: " "No le pidas peras al olmo"

¿Llorar es portarse mal? La reflexión del psicólogo Rafael Guerrero sobre la infancia

¿Llorar es portarse mal? La reflexión del psicólogo Rafael Guerrero sobre la infancia

Profesores de secundaria rechazan ir a las excursiones por el mal comportamiento del alumnado: "Tuvimos que llamar a una empresa para que viajara con los niños"

Profesores de secundaria rechazan ir a las excursiones por el mal comportamiento del alumnado: "Tuvimos que llamar a una empresa para que viajara con los niños"

La UAB estrenará el doble grado en Psicología y Criminología en el curso 2026-2027

La UAB estrenará el doble grado en Psicología y Criminología en el curso 2026-2027

Los coordinadores antibullying no despegan: "No basta con nombrar a cualquier docente para salir del paso"

Los coordinadores antibullying no despegan: "No basta con nombrar a cualquier docente para salir del paso"

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, desvela los 4 trucos para despertar a tu hijo por la mañana

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, desvela los 4 trucos para despertar a tu hijo por la mañana

Álvaro Bilbao, experto en educación, sobre enseñar límites a los hijos: "Es una de las lecciones más importantes para..."

Álvaro Bilbao, experto en educación, sobre enseñar límites a los hijos: "Es una de las lecciones más importantes para..."

Este es el motivo por el que nunca debes decir a tu hijo "no te enfades por esa tontería", según el psicólogo Rafa Guerrero

Este es el motivo por el que nunca debes decir a tu hijo "no te enfades por esa tontería", según el psicólogo Rafa Guerrero