
Educación emocional

¿Llorar es portarse mal? La reflexión del psicólogo Rafael Guerrero sobre la infancia

El experto presenció una escena en un aeropuerto que invita a reflexionar sobre la educación emocional y la forma en la que los adultos acompañamos el miedo infantil

Lara Ferreiro, psicóloga: “Los niños se vuelven más tontos con las pantallas, está científicamente demostrado”

Un padre abrazando a su hijo.

Un padre abrazando a su hijo. / EPC_EXTERNAS

Daniela Cabeza

Daniela Cabeza

Barcelona


El psicólogo Rafael Guerrero fue testigo hace unas semanas de una escena en un aeropuerto que le llevó a reflexionar profundamente sobre la manera en la que los adultos acompañamos las emociones de los niños. Mientras esperaba su vuelo, observó a un padre que hablaba con su hijo pequeño, de unos cuatro o cinco años, que iba a montar en avión por primera vez -o una de las primeras- y que se encontraba muy asustado, llorando desconsoladamente.

Según relata, el padre, visiblemente enfadado, miró fijamente a su hijo y le dijo: "Si no te portas bien y dejas de llorar, te vas a quedar aquí en el aeropuerto porque en el avión no aceptan niños llorones".

Ante esta situación, Guerrero se pregunta: "¿De verdad que un niño es malo, por el simple hecho de llorar, de tener miedo?". Y añade: "Niños y mayores tenemos la gran suerte, la bendición, como suelo decir yo, de sentir emociones de todo tipo; agradables y desagradables".

El miedo es una emoción natural

Entre esas emociones se encuentra el miedo, que, tal y como explica, "aparece cuando algo es peligroso, cuando algo es amenazante; y está bien, es normal sentir miedo". En este sentido, el psicólogo subraya que "este chiquitín solamente necesitaba comprensión y la mirada respetuosa de su padre, alguien que le entendiera".

Sin embargo, Guerrero reconoce que no siempre es fácil acompañar emocionalmente a los hijos: "Lo que pasa es que desafortunadamente los papás no siempre estamos tranquilos y conectados con nuestros hijos para poder acompañarles y poder entenderles". Por ello, considera que "este fue el caso de este papá. No estaba en su mejor momento".

Una escena cotidiana que se convierte así en una reflexión sobre la importancia de la empatía, la comprensión y el acompañamiento emocional en la infancia, recordando que llorar no es portarse mal, sino una forma natural de expresar lo que se siente.

