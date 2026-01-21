El duro relato personal de una profesora que sufrió agresiones en el aula: "Dar alguna orden dentro de la rutina diaria del colegio se convertía en una odisea""

Diez de la mañana en el aula de sexto de Primaria de un colegio asturiano. Su tutora, Carmen García (nombre ficticio de quien cuenta una historia real), anuncia un examen. Es entonces cuando uno de sus alumnos comienza a insultarla. "Dar alguna orden dentro de la rutina diaria del colegio se convertía en una odisea", recuerda la profesora. Todo lo que no fuese del agrado del alumno terminaba con algún tipo de agresión verbal: "Llegabas a tener miedo al corregirle actitudes o mandarle hacer tareas".

El de García no es un caso aislado. Según un informe de la confederación de sindicatos de enseñanza STEs (en la que se engloba el asturiano SUATEA), el 79,13% de los profesores asturianos reconocen vivir bajo un clima de conflictividad en sus aulas. "Yo vi cómo este alumno pegaba a otro profesor, y no sabes cómo intervenir", explica García. "Era un niño de 11 años, con fuerza e incapaz de gestionar la frustración", relata. Los datos, amparados por el estudio, muestran un panorama que va en aumento: casi ocho de cada diez docentes manifiestan enfrentarse cada vez a más agresiones físicas y verbales en el Principado, según el mismo estudio.

"Lo que nos encontramos en clase son bastantes alumnos con trastornos graves de conducta; se trata de niños muy difíciles de controlar, generalmente con mucha agresividad", explica esta docente asturiana, que reconoce sentirse "sola" ante esta situación: "No tenemos el respaldo de la Consejería". Tampoco el de muchas familias. Más datos del estudio de STEs: el 75,23% de los profesores asturianos ve esas conductas agresivas también en las familias. "Cuando empiezas a indagar un poco ves que estos niños, como con el que yo tuve el conflicto, vienen de familias problemáticas", explica la docente, que reconoce que son "situaciones difíciles" pero que "en ningún caso deben pagarlo los profesores".

El estudio de STEs va más allá. Analiza las "Causas del malestar docente en la enseñanza pública no universitaria" con 13.213 docentes entrevistados en todo el país, de los que solo el 57,49% califica su trabajo como "digno y adecuado" una falta de motivación derivada de las situaciones vividas en el aula. "Muchos compañeros optan por coger una baja laboral por ansiedad; y cuando vas a su aula a cubrirle, entiendes muchas cosas, hay ambientes muy complicados", comenta Carmen García. En cuanto al salario, el informe revela que el 88,13% de los profesores lo considera inadecuado.

Por comunidades

Pese a tener unos porcentajes de conductas agrasivas muy elevados, según el informe, Asturias no es de las regiones peor paradas. Encabeza esta visión en el incremento de agrasiones por parte del alumnado Navarra (95,65%), la siguen Ceuta (92,59%) y Extremadura (90,48%). A la cola estarían Cantabria (73%), Galicia (73,77%) y Asturias, donde el 77,06% de los profesores manifiestas esta situación.

En cuanto al ambiente conflictivo en las aulas, las comunidades en las que los docentes ven peor clima son Extremadura (90,48%), Cataluña (87,50%) y Ceuta (87,04%). Más discreto es también el porcentaje de profesionales asturianos que piensa que están aumentando las agresiones por parte de familiares: 75,23%, frente al 95% del País Vasco o el 80% de Andalucía. Aún así, se trata sin duda de una cifra elevada.