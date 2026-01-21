Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, sobre la edad correcta para dejar que tu hijo duerma en casa de un amigo: "Puede ser un fracaso"

El especialista cree que los niños no suelen tener la madurez suficiente para empezar a dormir fuera de casa hasta tener entre ocho y diez años

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, desvela cómo se desarrolla la confianza en un niño: "Los errores no son señales de fracaso"

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, sobre cómo transmitir autoridad a los hijos: "No hace falta pelear para conseguir la verdadera autoridad"

Dos niños durmiendo juntos.

Dos niños durmiendo juntos. / Jaume Gual

Zoe Campos Corral

Barcelona
Álvaro Bilbao, doctor en Psicología de la Salud, ha compartido un vídeo en Instagram (@soyalvarobilbao) en el que medita en torno a la siguiente pregunta: ¿a partir de qué edad es adecuado dejar a tu hijo o hija a dormir en casa de sus amigos?

El neuropsicólogo utiliza sus redes sociales, donde ya acumula más de dos millones de seguidores, para hablar del desarrollo cerebral, la educación positiva en niños y reflexionar sobre debates como el que plantea en esta ocasión. 

Salir de su zona de confort

En la grabación, Bilbao explica que cada vez observa a más pequeños -incluso de cuatro y cinco años- que se van a dormir a casa de sus amigos, una tendencia que le impacta. El especialista justifica su percepción argumentando que hay niños muy extrovertidos a los que dormir fuera de casa no les supone un problema, pero para muchos otros no es así. Bilbao comenta que estas situaciones pueden generar sensación de fracaso en aquellos niños que cuando llega la noche necesitan llamar a sus padres para que les vayan a recoger.

Edad ideal y recomendaciones

Bilbao aclara que, según su experiencia, los niños no suelen tener la madurez suficiente para empezar a dormir fuera de casa hasta que tienen entre ocho y diez años de edad. Esta creencia viene acompañada de la siguiente afirmación: “Cuando se quedan a dormir en casa de un amigo, se sobreexcitan durante muchas horas, se duermen muy tarde y su sistema nervioso no está preparado para ello”.

Además, el neuropsicólogo resalta la importancia de conocer a la perfección a la otra familia. Bilbao explica que antes de dejar a dormir a tu hijo en otra casa, las familias deben tener la plena convicción de que si su hijo está pasando un mal momento fuera de su zona de confort, “le van a reconfortar con seguridad y delicadeza, y van a llamar a sus padres si el niño lo está pasando mal”.

Noticias relacionadas

Para finalizar, Álvaro Bilbao recomienda a los padres que se aseguren de que su hijo tiene la edad indicada para dormir fuera de casa, así como la madurez suficiente como para poder pasar la noche alejado de sus progenitores. Para ello, el especialista cree que un entorno de confianza entre familias y el propio niño son la clave para dar el paso.

