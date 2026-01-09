Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinlandiaTerremoto SabadellPhilippe JunotNueva pirámide nutricionalBarcelonaT-RosaFeijóoHuelga agricultoresNúcleo NacionalDonald TrumpL'Antic ColmadoComprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Educación

Mercè Sala, orientadora educativa, sobre alumnos que sufren ansiedad o malestar: "A menudo tienen miedo y vergüenza de que los demás digan que no está bien"

Maestros y profesores pueden detectar el malestar de los alumnos

Mercè Sala, profesora en el instituto de Navarcles

Mercè Sala, profesora en el instituto de Navarcles / J.M.G.

Jordi Morros

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El mundo de la educación juega un papel muy importante a la hora de detectar posibles problemas emocionales de los jóvenes. Si el malestar es lo que se denomina adaptativo, es normal. Es lo que permite crecer y aprender. Si es patológico, hay que pedir ayuda profesional. A los maestros y profesores también se les pide que velen por el bienestar emocional de los alumnos.

Mercè Sala es profesora en el instituto de Navarcles y orientadora educativa. Participó en las Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya central que se celebraron recientemente en Manresa junto con la psicóloga de Althaia Anaís Lara en una ponencia titulada ‘Entender y acompañar el malestar juvenil: entre el aula y la consulta’.

Detectar señales de alerta

Afirma que hay que estar atentos a posibles "señales de alerta que puedan hacer sospechar que un alumno sufre ansiedad o algún tipo de malestar". En la jornada explicó que hay diversos programas para abordar estas situaciones, programas que básicamente buscan la proximidad con los alumnos. "Debemos procurar ser cercanos a ellos y crear vínculos para que se abran. A menudo tienen miedo y vergüenza de que los demás digan que no está bien, pero todos queremos estar bien".

El bienestar emocional también se trabaja en las tutorías y en optativas para gestionar las emociones y no llegar al malestar patológico. El acoso es otro frente. "Hacemos actividades para que entiendan qué es y para que empatizen con la otra persona". Según Sala, ante una problemática de este tipo lo más importante es un trabajo en red.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
  2. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados
  3. Catalunya activa avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 km/h desde hoy y hasta el domingo
  4. Trump ordena la retirada de EEUU de los grandes organismos internacionales sobre cambio climático
  5. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'También enseñan y educan
  6. La Audiencia de Barcelona deja en libertad a Santiago Laiglesia, investigado por la muerte de Helena Jubany
  7. ¿Cuándo caducan los billetes y tarjetas de metro y bus de 2025?
  8. El oncólogo catalán Joaquim Bellmunt, nombrado catedrático en Harvard

Mercè Sala, orientadora educativa, sobre alumnos que sufren ansiedad o malestar: "A menudo tienen miedo y vergüenza de que los demás digan que no está bien"

Mercè Sala, orientadora educativa, sobre alumnos que sufren ansiedad o malestar: "A menudo tienen miedo y vergüenza de que los demás digan que no está bien"

Tu hijo no es perezoso, la UV demuestra que la jornada escolar no se ajusta a su "reloj biológico"

Tu hijo no es perezoso, la UV demuestra que la jornada escolar no se ajusta a su "reloj biológico"

Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: "Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos"

Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: "Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos"

Esta es la señal que muchos padres pasan por alto y que puede indicar altas capacidades, según psicólogos expertos

Esta es la señal que muchos padres pasan por alto y que puede indicar altas capacidades, según psicólogos expertos

Las 10 consecuencias de dormir con tus hijos, según la educadora Tania García

Las 10 consecuencias de dormir con tus hijos, según la educadora Tania García

Condenada una alumna por agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante

Condenada una alumna por agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante

Carlos González, pediatra, desvela las claves de las relaciones entre hermanos: hay uno que "sí que tiene motivos serios para tener celos"

¿Cuándo empiezan las clases en Barcelona y resto de Catalunya? Esta es la fecha de la vuelta al cole tras la Navidad

¿Cuándo empiezan las clases en Barcelona y resto de Catalunya? Esta es la fecha de la vuelta al cole tras la Navidad