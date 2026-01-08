Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ParoVíctimas pederastiaObras TranvíaDonald TrumpSánchez - JunquerasCaso KoldoOncólogo catalánHuelga agricultoresStranger ThingsMinessotaViento CatalunyaComprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Crianza

Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: "Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos"

El comunicador reflexiona en sus redes sociales sobre la importancia del vínculo destacando los valores, el apoyo y el amor incondicional que transmiten

Los abuelos como figura clave en la organización familiar: "Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental"

La mitad de los abuelos cuida de los nietos de forma habitual: "Disfrutamos, pero también estamos saturadas"

ABUELOS. FAMILIA. NIETOS

ABUELOS. FAMILIA. NIETOS

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En una publicación en su cuenta de Instagram, el psicólogo Javier de Haro ha querido rendir homenaje a una figura esencial dentro de las familias: los abuelos.

Con su estilo cercano y reflexivo, el comunicador compartió un mensaje que ha resonado entre miles de seguidores por su sinceridad y ternura.

“Abuelos hay de muchos tipos. Como padres y madres. Pero eso no quita que, en general, el vínculo de un nieto con sus abuelos pueda ser maravilloso y necesario”, escribe De Haro, abriendo una reflexión sobre el papel que cumplen los mayores en la crianza y desarrollo de los niños.

Mucho más que mimos y caprichos

El autor quiere acabar así el mito de que los abuelos solo están para malcriar a sus nietos. “Ese mito que dice que los abuelos solo están para mimarles y consentirles hay que desterrarlo. No es cierto”, afirma tajante.

Según De Haro, los abuelos también enseñan valores fundamentales como “el respeto, la tradición, la tolerancia, la paciencia, la empatía o el amor incondicional”, muchas veces sin proponérselo, de forma natural.

Además, subraya que su papel trasciende lo afectivo: “Son un referente más. Son un apoyo fundamental para muchas familias. Son una fuente de felicidad para sus nietos”.

"Gracias abuelos por enseñarles y educarles tanto"

En un tono más personal, De Haro recordó con humor las diferencias entre la crianza que recibieron los hijos y el trato que los abuelos dan a sus nietos:

“¿A ti también te llevaban recto y, en cambio, con sus nietos, nuestros hijos, son todo lo contrario?”, se pregunta entre risas, aludiendo a una realidad con la que muchos padres se sienten identificados.

Aun así, concluye su reflexión con gratitud:

“Aunque en el fondo nos dé un poco de rabia, porque a nosotros nos lleváis rectos y con ellos sois todo lo contrario, gracias abuelos por enseñarles y educarles tanto”.

Una lección de vida

La publicación de Javier de Haro se convierte así en un recordatorio sobre el valor intergeneracional y el papel de los abuelos como educadores emocionales y transmisores de sabiduría y valores.

“Creo que realmente solo lo entenderemos cuando seamos abuelos, ¿no crees?”, concluye el comunicador, dejando abierta una reflexión que invita a mirar con ternura y respeto a quienes, desde su experiencia y amor, dejan huellas imborrables en la vida de sus nietos.

Reacciones

Con esta publicación, el psicólogo ha conseguido tocar la fibra sensible de sus seguidores, los cuales muestran su agradecimiento y amor por los abuelos en los comentarios.

Por ejemplo, @susanica77 dice: "Así es, los abuelos son maravillosos. Y el vínculo que tienen con los nietos no se puede describir. Qué suerte tiene mi hijo de tener a sus cuatro yayos!!!".

Noticias relacionadas y más

Incluso el mismo autor de la publicación muestra su agradecimiento hacia los abuelos de su hijo Javier: "Gracias abuelita Fina, abu Dolores y abuelito César por lo fácil que hacéis que sea todo. Pero sobre todo por la relación y el vínculo que tenéis con Javier… es maravilloso ver tanta complicidad, amor y felicidad cuando está con vosotros."

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil alerta de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
  3. Desplome de temperaturas en Catalunya: Vaqueira llega a los -17,4º y Barcelona registra -2,5º en el Observatori Fabra, la más baja desde 2018
  4. El refugio de Sergio Dalma en un pueblo del Empordà de poco más de 130 habitantes
  5. Los embalses catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años
  6. Catalunya activa avisos por vientos huracanados y rachas de más de 80 km/h desde este jueves y hasta como mínimo el domingo
  7. La llegada de la borrasca Goretti y de una ciclogénesis explosiva dejará temporales en varios puntos de Europa y fuertes vientos en España
  8. El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: 'En casa ya no cabe nada más

Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: "Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos"

Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: "Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos"

Esta es la señal que muchos padres pasan por alto y que puede indicar altas capacidades, según psicólogos expertos

Esta es la señal que muchos padres pasan por alto y que puede indicar altas capacidades, según psicólogos expertos

Las 10 consecuencias de dormir con tus hijos, según la educadora Tania García

Las 10 consecuencias de dormir con tus hijos, según la educadora Tania García

Condenada una alumna por agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante

Condenada una alumna por agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante

Carlos González, pediatra, desvela las claves de las relaciones entre hermanos: hay uno que "sí que tiene motivos serios para tener celos"

¿Cuándo empiezan las clases en Barcelona y resto de Catalunya? Esta es la fecha de la vuelta al cole tras la Navidad

¿Cuándo empiezan las clases en Barcelona y resto de Catalunya? Esta es la fecha de la vuelta al cole tras la Navidad

Erika di Martino, referente del homeschooling, educa a sus cinco hijos fuera del sistema escolar: "En casa aprenden a ser más responsables"

Erika di Martino, referente del homeschooling, educa a sus cinco hijos fuera del sistema escolar: "En casa aprenden a ser más responsables"

Francisco Esteban Bara, catedrático: "Hay universitarios incapaces de decir un premio Nobel, pero todos saben dónde ha nacido Bustamante"