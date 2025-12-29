María José Martínez: "Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan"

¿Qué le llevó personalmente a crear la fundación y cómo recuerda aquella decisión inicial?

Sí. En casa siempre hemos estado muy volcados en temas sociales, pero nunca habíamos hecho nada directamente en la ciudad. Y surgió esa necesidad de devolver algo a la vida, de ver que no todo el mundo tiene la misma suerte o las mismas oportunidades. Fue un proyecto muy personal. Cuando comenté la idea en casa, todos nos miramos pensando: “Madre mía, esto será superdifícil”. Y sí, lo fue, pero también ha sido algo muy bueno para la ciudad, para mí personalmente y para toda mi familia.

Ha pasado prácticamente una década desde que se inició ese trabajo. ¿Cuántos niños, adolescentes y familias están acompañando ahora mismo?

En este momento tenemos 104 niños, entre ellos adolescentes, bebés y menores. Pero ya han pasado más de 300 niños y más de 200 familias. A Algunas gracias a Dios se les han solucionado sus problemas, y otras se han ido de la ciudad, pero estamos muy contentos porque tenemos esa sensación de que la ayuda sí que vale, de que el trabajo que haces sirve, es muy grande.

¿En qué situaciones suelen encontrarse estos chicos cuando llegan a la fundación?

La mayoría de los niños, por no decir todos, vienen con una carpetita de Servicios Sociales bajo el brazo. Eso te ayuda a no tener que filtrar a quién le pertenece la ayuda y a quién no. Para mí es importante que todos vengan de familias en emergencia, porque están en una situación verdaderamente precaria. Y no solo económica, porque a veces el problema social es mucho más importante que el económico.

¿Reciben también casos en los que los padres han perdido la custodia y los niños están con acogidas o familiares?

Sí, sí. Tenemos niños cuyos padres han perdido la custodia, otros que están en familias de acogida, otros con la abuela. Y son los que más tienes que ayudar, porque esa gente es muy valiente. Una abuela que se queda con tres niños, con una edad, necesita mucha ayuda.

Momento de la entrega del premio Benefactor de la Infancia por parte de la edil Aurora Rodil / AXEL ÁLVAREZ

¿Qué apoyo ofrecen en lo educativo y en su día a día dentro de la fundación?

Tenemos varios proyectos. Uno muy importante es el apoyo escolar, que llamamos éxito escolar. Tenemos una logopeda en nómina, una psicóloga, cinco educadoras, y un programa de alimentación. Los niños meriendan cuando llegan, porque muchos vienen del comedor y no siempre han comido suficiente porque la comida en los colegios no suele ser muy cuantiosa y fuerte. Luego empiezan con los trabajos del éxito escolar, talleres, juegos, deporte, la logopeda, el psicólogo… Es como una familia. Y por la noche cenan. Cocinamos todo, no compramos nada prefabricado ni con grasas malas ni fritos. Una cena saludable con sus platos bien preparados. Es increíble verlos comer, porque para ellos es una alegría.

¿Qué avances concretos han observado en estos niños gracias al seguimiento continuo?

Es un nivel mucho más personal. Por las mañanas hacemos tutorías en los colegios e institutos. No solo es el trabajo en la propia asociación, también el de fuera. Hablamos con los trabajadores sociales, preguntamos qué problemas tienen, cómo solucionarlos. El contacto con los profesores ayuda muchísimo. Ves el regreso de niños que llegan con 12 años y no saben leer y cómo en poco tiempo empiezan a leer, a sumar, a hacer cosas que en la vida le resultarán muy interesantes.

Con estos tiempos de prisas y de altos costes, ¿han detectado nuevos casos de vulnerabilidad en las familias de Elche?

La emergencia social y económica está muy ligada a estos niños. Recientemente, una madre me dijo que solo le quedaban 19 euros y tenía tres niños. Esa es una emergencia. Si el niño está enfermo, nos llaman para ver si puede ir por un plato. La subida de precios, la luz, el frío… todo afecta. Pero también está el problema social, de niños que no reciben ese afecto, ese cariño que necesitan. Intentamos trabajar la mirada hacia el niño pero es verdad que hay mamás y papás, porque tenemos también papás solos, que están muy desprotegidos, ves esa vulnerabilidad de que si no le coges al nene no se pueden ir a trabajar, a veces es muy complicado pero muy bonito también poder ayudar.

Implementaron un sistema de acompañamiento a madres y mujeres embarazadas. ¿Cómo está funcionando?

Es un proyecto que abrimos hace unos meses y ya llevamos seis madres. Son muy jóvenes, sin dinero, sin casa. Aquí tienen todos los gastos pagados porque lo que se intenta es que ellas puedan hacer un colchón económico. Llegan algunos meses, se las ayuda a todo y lo que puedan coger de una ayuda o del trabajo lo van poniendo en ese colchoncito para que el día de mañana puedan hacer algo. Algunas llegan embarazadas y otras ya con el bebé, y no nos importa eso, lo importante es que sea una ayuda a la infancia total y aunque las estancias están fijadas en seis meses estarán el tiempo que haga falta.

Aula que abrió la fundación hace algo más de un año para que menores en riesgo de exclusión social puedan hacer deberes en Elche / INFORMACIÓN

¿Qué metas o sueños le gustaría ver cumplidos en los próximos años?

Me gustaría abrir otro 'Abrazo'. Un proyecto en Carrús sería el futuro, lo veo complicado pero se intentará.

¿Qué ha supuesto para usted recibir la distinción como Benefactora de la Infancia por parte del Ayuntamiento?

Me ha parecido precioso, aunque creo que se han pasado tres pueblos, pero es abrumador. No tengo palabras.

¿Es esencial el papel que juega la Administración local para que su labor pueda sostenerse?

Imprescindible. Ellos tienen la información que es la que te ayuda a desarrollar cosas. Y los técnicos, así como Aurora Rodil, la edil de Infancia, están muy implicados. El Ayuntamiento, no hablo a nivel político, si no como personas, es fundamental.