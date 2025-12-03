Señales
Juan Manuel García, experto en comportamiento, sobre cómo saber si serás bien recibido en un grupo: "Fíjate en esto"
Ramon Baylos
Siempre resulta complicado ser el nuevo dentro del grupo. La inseguridad, los complejos, la dificultad de encajar en ciertos entornos... Todo ello hace que muchas personas sientan ansiedad o nervios en este tipo de situaciones.
No obstante, la ciencia del comportamiento puede sernos muy útil a la hora de detectar ciertas claves que nos otorgarán información crucial a la hora de adaptarnos a un entorno completamente nuevo.
Así lo afirma Juan Manuel García, experto en comportamiento, asegurando que cada vez que entremos a un nuevo grupo tendremos que fijarnos en un gesto crucial asociado a una parte del cuerpo concreta: las cejas.
Y es que, según comenta el experto en una de sus recientes publicaciones de Tiktok, el cómo ciertas personas del grupo mueven las cejas al vernos será un indicador de si somos bien recibidos en él o no.
"Si alguien que quiero entra por la puerta y tengo contacto visual con él, levantaré las cejas", compartía Juan Manuel García para ejemplificar un tipo de señal positiva frente a la hipótesis anterior.
Las cejas, una señal más reveladora de lo que parece
En este sentido, levantar las cejas se correspondería con un indicativo de alegría o ilusión por parte de las personas del grupo, lo cual implicaría que podremos encajar dentro de él sin problema.
No obstante, Juan Manuel García advierte que el hecho de que no haya movimiento de cejas no tiene por qué ser del todo negativo, a pesar de lo que podría parecer con el gesto previamente descrito.
Por esta misma razón, Juan Manuel García defiende lo crucial que resulta prestar atención a los gestos que hagan otras personas mientras nos relacionamos con ella: nos dará información y, por tanto, control sobre la situación.
