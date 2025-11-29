La Generalitat condecora a los 513 alumnos que superaron el 9 en la selectividad
Las distinciones se han entregado a 264 chicas y 249 chicos
La Generalitat ha condecorado hoy a los 513 alumnos con una nota igual o superior al 9 en la pasada selectividad, en un acto en el que la consellera Núria Montserrat ha destacado que el Govern apuesta por la universidad "como motor de progreso y oportunidades".
La propia consellera de Universidades ha entregado las condecoraciones, correspondientes a 264 chicas y 249 chicos, y ha destacado que es "un orgullo inmenso como país" que cada vez más jóvenes decidan formarse, crecer, hacerse preguntas y construir el futuro a través del conocimiento.
"Como sociedad seguimos apostando por la universidad como un motor de progreso y oportunidades", ha indicado la consellera, que ha afirmado que, más allá de premiar unas notas excelentes, hoy celebraban lo que representan: la curiosidad, la disciplina y el crecimiento.
