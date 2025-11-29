Relaciones infantiles
¿Es normal que los niños se peleen? Carlos González, pediatra, resuelve la duda: "Nuestro hijo no es un monstruo"
El doctor compara estos comportamientos con los sicarios de la mafia: "Matan a quien tienen que matar y el resto del tiempo hacen cola, piden por favor, dan las gracias... como personas normales"
Carlos González, psicólogo, desvela las claves de las relaciones entre hermanos: hay uno que "sí que tiene motivos serios para tener celos"
El pediatra Carlos González sobre a qué edad pueden empezar a ver la tele los niños: "No es lo mismo ver una pantalla 20 minutos que estar tres horas enganchado..."
Mariona Carol Roc
Que un niño pequeño pegue, empuje, escupa o insulte a otro no es necesariamente una señal de alarma. Tal y como explica el pediatra Carlos González en un vídeo publicado en Instagram, estas reacciones suelen aparecer cuando otro niño le quita un juguete, se niega a compartir, lo insulta primero o simplemente lo mira de una forma que él interpreta como una amenaza.
Lejos de ser un signo de agresividad patológica, González recuerda que estas conductas forman parte del desarrollo natural.
La comparación que utiliza es clara: “Ni siquiera los sicarios de la mafia van por ahí matando gente, son profesionales, matan a quien tienen que matar y el resto del tiempo hacen cola, piden por favor, dan las gracias... como personas normales.”
Los niños, explica, también pueden alternar momentos de conflicto con comportamientos completamente empáticos y afectuosos.
No dramatizar
Uno de los mensajes centrales del especialista es la importancia de la reacción adulta.
Cuando un niño pega a otro, lo último que necesita es ver en el rostro de sus padres una mezcla de terror, culpa o decepción.
Transmitir miedo solo alimenta la sensación de que ha cometido un acto terrible.
Por eso, González insiste en que lo primero es comprender que "nuestro hijo no es un monstruo”, sino un ser en pleno aprendizaje social.
Por qué ocurre y cómo acompañar
Las peleas entre niños surgen, en la mayoría de los casos, por impulsividad, frustración o dificultades para expresar emociones verbalmente. Los padres pueden acompañar el proceso con pautas como:
- Mantener la calma: la regulación emocional adulta guía la regulación infantil.
- Nombrar lo que ha pasado: “Estabas enfadado porque querías ese juguete”.
- Ofrecer alternativas: enseñar frases o gestos para pedir turnos o expresar enfado sin agresión.
- Evitar humillar o etiquetar: nada de “eres malo” o “siempre pegas”.
La educación emocional se construye poco a poco, no en un solo episodio.
Aprender también implica equivocarse
González recuerda que, igual que los padres se pelearon de pequeños y dejaron de hacerlo, los niños acabarán superando esas conductas con tiempo, acompañamiento y límites serenos.
Las peleas no definen su carácter; forman parte del camino normal hacia la madurez emocional.
Por eso, concluye, educar sin miedo es la mejor forma de ayudarles a crecer con seguridad, empatía y confianza.
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes
- Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000
- Mercè Conangla, experta en educación emocional: 'Si a los jóvenes prefieren que el Estado les sustente será un campo abierto a las dictaduras
- El sospechoso principal del crimen de Helena Jubany declara este viernes ante el juez acorralado por las pruebas de ADN
- Hallado muerto en un hotel de Barcelona, en circunstancias poco claras, un joven italiano que llevaba días desaparecido: los Mossos investigan las causas