Josep López, padre de un estudiante: "Es lamentable la estrategia de Vox de montar una carpa delante de un instituto"

Si tienes hijos en edad escolar, seguramente te preocupa el entorno en el que crecen y cómo se relacionan con la información que reciben a diario. En España, la regulación educativa, recogida en leyes como la LOMLOE, subraya la importancia de garantizar que los centros sean espacios seguros donde se transmitan valores democráticos y de convivencia. También establece que los menores deben estar especialmente protegidos frente a cualquier tipo de presión o influencia externa que pueda afectar a su desarrollo.

En este contexto, la experiencia vivida por una familia del municipio de Esparreguera (Barcelona) hace unos días ha avivado el debate sobre los límites de la propaganda política cerca de los institutos y sobre el impacto que puede tener entre los más jóvenes.

Captar la atención de los adolescentes

Según relata el lector de EL PERIÓDICO Josep López, padre de un estudiante, el pasado miércoles 19 de noviembre su hijo le explicó que "a la salida del instituto se encontraron una carpa propagandística del partido de extrema derecha Vox". "Su intención era 'captar' la atención de unos alumnos cuya gran mayoría son menores de edad", añade en la carta enviada al diario.

"Me parecen bastante lamentables estas ‘estrategias’ que utiliza este partido político", sostiene López, antes de expresar su preocupación por la forma en que ciertos mensajes pueden influir en adolescentes en plena etapa de formación. Además, recuerda que esta situación se produce en un momento en el que diferentes encuestas reflejan un aumento del interés de algunos jóvenes por opciones políticas de extrema derecha.

Adolescentes a la salida de un instituto / MANU MITRU

Para explicar por qué le inquieta este fenómeno, López subraya que algunos estudios recientes muestran que parte de la juventud incluso considera que se viviría mejor bajo una dictadura. Ante este escenario, destaca que desde los centros educativos es fundamental reforzar la enseñanza sobre historia, democracia y derechos fundamentales.

Explicar qué implica una dictadura

En su opinión, hay varios motivos que hacen imprescindible esta labor pedagógica:

La falta de conocimiento profundo sobre lo que supone realmente una dictadura.

La idealización de modelos autoritarios entre una parte de los jóvenes.

La proliferación de mensajes simplificados en redes sociales.

La vulnerabilidad de los menores ante discursos polarizadores.

El papel clave de los centros educativos en la construcción del pensamiento crítico.

Por ello, López defiende que "es necesario, desde las escuelas e institutos, explicar muy bien lo que implica una dictadura y las maneras de pensar de estos partidos de extrema derecha". Considera que solo mediante una educación sólida se puede evitar que los mensajes extremistas calen entre los más jóvenes.

Finalmente, sale al paso ante quienes sostienen que en los centros no debería hablarse de ideologías. "Hemos de pensar que los proyectos educativos de cualquier centro educativo defienden los principios y valores democráticos, aspectos que este tipo de partidos no hacen", concluye.