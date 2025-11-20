Educación
Mercè Sala, orientadora educativa, sobre alumnos que sufren ansiedad o malestar: "A menudo tienen miedo y vergüenza de que los demás digan que no está bien"
Maestros y profesores pueden detectar el malestar de los alumnos
Jordi Morros
El mundo de la educación juega un papel muy importante a la hora de detectar posibles problemas emocionales de los jóvenes. Si el malestar es lo que se denomina adaptativo, es normal. Es lo que permite crecer y aprender. Si es patológico, hay que pedir ayuda profesional. A los maestros y profesores también se les pide que velen por el bienestar emocional de los alumnos.
Mercè Sala es profesora en el instituto de Navarcles y orientadora educativa. Participó en las Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya central que se celebraron recientemente en Manresa junto con la psicóloga de Althaia Anaís Lara en una ponencia titulada ‘Entender y acompañar el malestar juvenil: entre el aula y la consulta’.
Detectar señales de alerta
Afirma que hay que estar atentos a posibles "señales de alerta que puedan hacer sospechar que un alumno sufre ansiedad o algún tipo de malestar". En la jornada explicó que hay diversos programas para abordar estas situaciones, programas que básicamente buscan la proximidad con los alumnos. "Debemos procurar ser cercanos a ellos y crear vínculos para que se abran. A menudo tienen miedo y vergüenza de que los demás digan que no está bien, pero todos queremos estar bien".
El bienestar emocional también se trabaja en las tutorías y en optativas para gestionar las emociones y no llegar al malestar patológico. El acoso es otro frente. "Hacemos actividades para que entiendan qué es y para que empatizen con la otra persona". Según Sala, ante una problemática de este tipo lo más importante es un trabajo en red.
Suscríbete para seguir leyendo
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya
- OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España