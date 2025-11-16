Educación
Mercè Sala, orientadora educativa: "En el aula hay que estar pendientes de las señales de alerta por si un alumno sufre ansiedad o malestar"
Maestros y profesores pueden detectar el malestar de los alumnos
Jordi Morros
El mundo de la educación juega un papel muy importante a la hora de detectar posibles problemas emocionales de los jóvenes. Si el malestar es lo que se denomina adaptativo, es normal. Es lo que permite crecer y aprender. Si es patológico, hay que pedir ayuda profesional. A los maestros y profesores también se les pide que velen por el bienestar emocional de los alumnos.
Mercè Sala es profesora en el instituto de Navarcles y orientadora educativa. Participó en las Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental de la Catalunya central que se celebraron recientemente en Manresa junto con la psicóloga de Althaia Anaís Lara en una ponencia titulada ‘Entender y acompañar el malestar juvenil: entre el aula y la consulta’.
Detectar señales de alerta
Afirma que hay que estar atentos a posibles "señales de alerta que puedan hacer sospechar que un alumno sufre ansiedad o algún tipo de malestar". En la jornada explicó que hay diversos programas para abordar estas situaciones, programas que básicamente buscan la proximidad con los alumnos. "Debemos procurar ser cercanos a ellos y crear vínculos para que se abran. A menudo tienen miedo y vergüenza de que los demás digan que no está bien, pero todos queremos estar bien".
El bienestar emocional también se trabaja en las tutorías y en optativas para gestionar las emociones y no llegar al malestar patológico. El acoso es otro frente. "Hacemos actividades para que entiendan qué es y para que empatizen con la otra persona". Según Sala, ante una problemática de este tipo lo más importante es un trabajo en red.
