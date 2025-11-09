Carlos González, pediatra, acalara a qué edad pueden empezar a ver la televisión los niños: "No es lo mismo ver una pantalla 20 minutos que estar tres horas enganchado..."

Las pantallas se han convertido en uno de los mayores desafíos de la crianza actual. ¿Cuántas horas pueden los niños ver la televisión? ¿Cómo es posible restringir un modo de ocio que está en todas partes? Y una de las preguntas más repetidas entre los padres: ¿a partir de qué edad pueden empezar a usar pantallas?

Sobre estas mismas cuestiones ha hablado el pediatra Carlos González en su perfil de Instagram. De hecho, en realidad, en esta plataforma solo aparece un clip de dos minutos, perteneciente al capítulo original titulado: '¿Son tan malas las pantallas?'. El episodio tiene una duración de más de 25 minutos y está disponible en Youtube y Spotify.

¿Son tan malas las pantallas?

En el clip, el pediatra explica que el tiempo que un niño invierte delante de una pantalla se está perdiendo lo que pasa a su alrededor: “El tiempo que el niño está con la pantalla no está corriendo, no está jugando, no está saltando, no está leyendo, no está hablando con sus papás, con sus amigos, no está peleando con sus hermanos…”.

Por otro lado, González aclara que es una tarea complicada determinar con exactitud el tiempo ideal que deben pasar los niños viendo la televisión, por ejemplo.

Lo que sí tiene claro es que “los días solo tienen 24 horas” y, por consiguiente, “no es lo mismo ver una pantalla 20 minutos que estar tres horas enganchado a la televisión”.

El tiempo en pantalla, según Carlos González

En relación con el tiempo oportuno, el especialista supone que los investigadores clasifican los tiempos de la siguiente manera:

Primeros años: máximo unos 20 minutos al día.

máximo unos 20 minutos al día. Etapa escolar: aproximadamente unos 30 minutos (puede ser gradual en el tiempo).

aproximadamente unos 30 minutos (puede ser gradual en el tiempo). Adolescencia: una hora al día o una hora y media.

Aunque también puntualiza que ese tiempo debe ser la suma de todas las pantallas: televisión, videojuegos, tablets o teléfonos móviles, incluyendo el tiempo que pasan en redes sociales como Instagram o TikTok, entre otros.

Biblioteca Nacional de Medicina

Pero, si la televisión se ha visto “toda la vida”, ¿por qué ahora no son buenas las pantallas?

Tal y como explica la página web de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el tiempo de pantalla es una actividad sedentaria. Esto significa que nuestro cuerpo está físicamente inactivo mientras utilizamos pantallas, porque acostumbramos a hacerlo sentados. De este modo, consumimos muy poca energía.

En el caso de los niños, los riesgos aumentan porque están en un periodo clave de desarrollo total.

Riesgos asociados

Según la misma biblioteca, en EEUU, los niños pasan unas tres horas al día viendo la televisión. Aparte, registran más horas delante de otras pantallas que, al final, pueden sumar un total de entre cinco y siete horas al día.

En consecuencia, el portal de medicina explica que, para los niños, este exceso temporal de pantallas puede:

Dificultar el hecho de que puedan dormir por la noche .

. Intensificar el riesgo de que desarrollen problemas de atención, ansiedad y depresión .

y . Acrecentar el riesgo de que puedan aumentar demasiado de peso (obesidad).

Obesidad infantil

La obesidad, por tanto, se convierte en una consecuencia directa por distintos motivos. En primer lugar, se debe a la poca o nula actividad física que se hace frente a una pantalla.

Para el segundo y tercer lugar, la protagonista es la publicidad: los niños comen más cuando miran la televisión porque ven más anuncios de comida, y estos acostumbran a ser alimentos menos sanos. Aunque no es culpa de los niños, sino de los productos con envases coloridos que están siendo consumidos por su personaje de animación favorito.

Realidad en España

Esta problemática no es exclusiva de Estados Unidos. En España ocurre lo mismo, como demuestra el estudio ‘Asociación entre el tiempo de pantalla recreativo y el exceso de peso y la obesidad medidos con tres criterios diferentes entre residentes en España de 2-14 años’.

Para llegar a sus conclusiones, la investigación comparó tres formas distintas de medir la obesidad y el sobrepeso infantil -las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la International Obesity Task Force (IOTF) y la Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre-, que aplican distintos valores según el peso, la edad y la altura de cada niño.

El estudio reveló que aquellos niñas y niños españoles que pasan más de tres horas al día usando pantallas por ocio tienen más probabilidades de desarrollar sobrepeso u obesidad que aquellos que las utilizan menos de una hora al día.

Recomendaciones de uso actuales

Según recomienda la última actualización de la Biblioteca Nacional, el tiempo actual recomendado es:

Niños menores de dos años: ningún tiempo frente pantallas.

ningún tiempo frente pantallas. Niños de dos años y más: los padres deben limitar el tiempo total entre una y dos horas al día.

Aunque el portal advierte que limitar el tiempo de uso puede ser una tarea difícil destaca que es un gesto muy importante, igual que explica Carlos González en su vídeo.

Entre las recomendaciones, está eliminar el visionado de televisión durante comidas y tareas, ofrecer alternativas como juegos y actividades al aire libre y, en especial, que los padres reduzcan su uso también, para así convertirse en el espejo donde puedan mirarse los niños.