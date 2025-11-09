Estas son las profesiones con más salida laboral y mejor pagadas

La Fundación CYD ha publicado el informe 'La empleabilidad de los jóvenes en España 2025', un análisis sobre la situación laboral de los graduados universitarios del curso 2018-2019, cuatro años después de finalizar sus estudios, es decir, en 2023.

El estudio confirma que la titulación universitaria sigue siendo clave para acceder al mercado laboral, aunque persisten importantes diferencias entre áreas de estudio, género y tipo de universidad.

Según los datos, el 75,9% de los titulados están afiliados a la Seguridad Social cuatro años después de egresar y el 72,4% cuenta con contrato indefinido. La base media de cotización salarial (BMC) se sitúa en 30.976 euros anuales, aunque varía significativamente según la carrera cursada.

Las carreras con mejores salarios

Las titulaciones en Medicina, Informática e Ingeniería son las que registran una mejor inserción laboral y los salarios más elevados.

En particular, los graduados en Medicina alcanzan una tasa de afiliación del 94%, con una BMC media de 41.839 euros, la más alta de todas las disciplinas. También destacan campos como Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones y Desarrollo de software y aplicaciones e Ingeniería de Sonido e Imagen.

En el extremo opuesto, las titulaciones de Bellas Artes, Otras Lenguas Extranjeras, Historia del Arte, Geografía y Conservación y Restauración presentan peores indicadores de empleo, con sueldos que rondan los 27.000 euros anuales y una tasa de afiliación media del 63,5%.

Brecha salarial

El perfil del recién egresado, es decir, aquel que ha finalizado ya sus estudios, corresponde principalmente a mujeres (59,4%), menores de 25 años (71%) y procedentes de universidades públicas (83,6%).

Sin embargo, el informe también revela una brecha salarial de género: los hombres cobran 2.285 euros más de media que las mujeres y presentan una mayor tasa de contratación indefinida (78,7% frente al 68,3%).

Las universidades privadas muestran un comportamiento distinto: sus egresados perciben 33.990 euros anuales, unos 3.500 euros más que los graduados en universidades públicas (30.429 euros).

Más estabilidad laboral

No obstante, los titulados de las públicas presentan una mayor estabilidad laboral, con un porcentaje ligeramente superior de contratos indefinidos y afiliación.

Según Aïda Piñol, del gabinete técnico de la Fundación CYD, "la empleabilidad de los graduados universitarios depende, en gran medida, del ámbito de estudio. Las titulaciones vinculadas a la ingeniería, la industria y la informática obtienen mejores resultados en inserción y condiciones laborales, mientras que las disciplinas de artes, humanidades y educación enfrentan mayores retos en estabilidad laboral”.