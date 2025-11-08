Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: "También enseñan y educan"

El comunicador reflexiona en sus redes sociales sobre la importancia del vínculo destacando los valores, el apoyo y el amor incondicional que transmiten

ABUELOS. FAMILIA. NIETOS

Mariona Carol Roc

En una publicación en su cuenta de Instagram, el psicólogo Javier de Haro ha querido rendir homenaje a una figura esencial dentro de las familias: los abuelos.

Con su estilo cercano y reflexivo, el comunicador compartió un mensaje que ha resonado entre miles de seguidores por su sinceridad y ternura.

“Abuelos hay de muchos tipos. Como padres y madres. Pero eso no quita que, en general, el vínculo de un nieto con sus abuelos pueda ser maravilloso y necesario”, escribe De Haro, abriendo una reflexión sobre el papel que cumplen los mayores en la crianza y desarrollo de los niños.

Mucho más que mimos y caprichos

El autor quiere acabar así el mito de que los abuelos solo están para malcriar a sus nietos. “Ese mito que dice que los abuelos solo están para mimarles y consentirles hay que desterrarlo. No es cierto”, afirma tajante.

Según De Haro, los abuelos también enseñan valores fundamentales como “el respeto, la tradición, la tolerancia, la paciencia, la empatía o el amor incondicional”, muchas veces sin proponérselo, de forma natural.

Además, subraya que su papel trasciende lo afectivo: “Son un referente más. Son un apoyo fundamental para muchas familias. Son una fuente de felicidad para sus nietos”.

"Gracias abuelos por enseñarles y educarles tanto"

En un tono más personal, De Haro recordó con humor las diferencias entre la crianza que recibieron los hijos y el trato que los abuelos dan a sus nietos:

“¿A ti también te llevaban recto y, en cambio, con sus nietos, nuestros hijos, son todo lo contrario?”, se pregunta entre risas, aludiendo a una realidad con la que muchos padres se sienten identificados.

Aun así, concluye su reflexión con gratitud:

“Aunque en el fondo nos dé un poco de rabia, porque a nosotros nos lleváis rectos y con ellos sois todo lo contrario, gracias abuelos por enseñarles y educarles tanto”.

Una lección de vida

La publicación de Javier de Haro se convierte así en un recordatorio sobre el valor intergeneracional y el papel de los abuelos como educadores emocionales y transmisores de sabiduría y valores.

“Creo que realmente solo lo entenderemos cuando seamos abuelos, ¿no crees?”, concluye el comunicador, dejando abierta una reflexión que invita a mirar con ternura y respeto a quienes, desde su experiencia y amor, dejan huellas imborrables en la vida de sus nietos.

Reacciones

Con esta publicación, el psicólogo ha conseguido tocar la fibra sensible de sus seguidores, los cuales muestran su agradecimiento y amor por los abuelos en los comentarios.

Por ejemplo, @susanica77 dice: "Así es, los abuelos son maravillosos. Y el vínculo que tienen con los nietos no se puede describir. Qué suerte tiene mi hijo de tener a sus cuatro yayos!!!".

Noticias relacionadas y más

Incluso el mismo autor de la publicación muestra su agradecimiento hacia los abuelos de su hijo Javier: "Gracias abuelita Fina, abu Dolores y abuelito César por lo fácil que hacéis que sea todo. Pero sobre todo por la relación y el vínculo que tenéis con Javier… es maravilloso ver tanta complicidad, amor y felicidad cuando está con vosotros."

