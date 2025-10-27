Un profesor catalán se queja de las diferencias salariales entre comunidades: "En el País Vasco o en Madrid cobran bastante más"

Un joven catalán, profesor de Química en un ciclo formativo, se ha quejado de su salario en un vídeo publicado en la cuenta de Tiktok ‘Talentmatch’, consultoría de recursos humanos.

El profesor de Formación Profesional confiesa que trabajando en Catalunya como docente, cobra alrededor de 2.000 euros mensuales. “En el País Vasco o en Madrid cobran bastante más que aquí”, afirma el joven.

Sueldos por comunidades autónomas

El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos recoge en su Boletín de Enseñanza Pública los sueldos brutos de los profesores de Formación Profesional en las diferentes comunidades autónomas.

Tal y como asegura el joven profesor de Química del vídeo, el País Vasco es la comunidad autónoma que mejor paga a estos docentes, concretamente reciben 3.185,15 euros mensuales. Le siguen Ceuta y Melilla, con 3.075,15 € y Canarias con 3.059,32 €, gracias al complemento de residencia que reciben los profesores que trabajan en estas comunidades.

La Comunidad de Madrid es la decimocuarta en la lista, con 2.608,45 € al mes y, por lo tanto, se encuentra en la zona baja de la tabla. Catalunya, con un sueldo bruto de 2.534,24 €, está situada tan solo una posición por debajo de Madrid, con una diferencia de 74,21 €.

Las comunidades donde peor sueldo reciben los profesores de FP son Aragón y Asturias con 2.504,92 € y 2.433,76 € respectivamente.

¿Ciclos formativos o Bachillerato?

El profesor no solo menciona la diferencia salarial; también comparte su opinión sobre cursar bachillerato o hacer un ciclo formativo al acabar la ESO.

“Recomiendo hacer un ciclo al acabar la ESO y luego ya ir a la carrera. El Bachillerato es un puente que no te aporta nada”, asegura el químico.

Según datos publicados en el informe 'Datos Avance 2024-2025', elaborado por el Ministerio de Educación, los alumnos matriculados en Ciclos Formativos de FP Grado Medio presencial en España fueron 407.906, un 4,7% más que en el curso 2023-2024.

En el bachillerato presencial se matricularon 680.687 alumnos, y registró un aumento del 1,9% en comparación al año anterior.