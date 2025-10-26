"¿Antes se educaba mejor? ¿Has visto cómo escriben los adultos en Facebook?"

Maestra durante 17 años y directora del Grado en Educación Infantil de la UVic-UCC desde hace 16, Montserrat Pedreira es la creadora de espacios como el Lab 0_6 de UManresa, que cada año recibe alrededor de 17.000 alumnos de unos 500 centros. Dedica su vida a formar buenos maestros, pero en su tiempo libre disfruta bailando salsa.

¿Qué es hoy un buen maestro?

Es una persona que tiene los conocimientos necesarios para saber qué es lo mejor que sus alumnos pueden aprender en cada momento para desarrollarse en la vida, y que además puede convivir con ellos de manera satisfactoria.

¿Cómo se sabe que lo es?

Todo el mundo lo nota. Si los alumnos van a la escuela y solo pasan el tiempo allí, o si la relación con ellos no es buena, no es un buen maestro. Hay que lograr que vayan a la escuela contentos, porque aprender es gratificante.

¿Existe una personalidad de buen maestro?

Sí, claro, una persona empática, a la que le guste el contacto con la gente y que sea optimista, tiene mejores condiciones. Además, debe saber todo lo necesario. Debe ser una persona inteligente que entiende lo que tiene delante y es capaz de buscar soluciones. Nada que ver con el maestro que se limita a hacer una ficha cada día.

¿Siempre ha sido así?

Sí. Ahora hay esta idea totalmente falsa de que antes todo era mejor. No, antes todo era peor. Había menos niños en las escuelas, y vale la pena mirar los libros que usábamos en mi generación. Son espantosos. Los niños saben muchas más cosas ahora; no hay comparación. Lo que pasa es que idealizamos cosas. ¿Antes sabíamos mucho? ¡Antes sabían mucho cuatro! ¿Has visto cómo escriben en Facebook las personas de nuestra edad? ¡Da para salir corriendo! Estoy segurísima de que debemos mejorar, pero no estoy para nada de acuerdo en que antes fuera mejor.

La veo un poco enfadada con la idea que se tiene de la escuela actual.

Es que siempre salen estas ideas de que la innovación es mala. Y es verdad que los cambios tienen problemas y deben probarse, pero si los probamos es por alguna razón. Lo que es seguro es que si no cambiamos no lo haremos bien.

Pero de las muchas cosas que se han introducido en la educación, algunas se ha visto que no funcionaban.

Sí, para mí hay una que es un error muy grande, que es la idea de que los maestros debemos hacer terapia emocional. No debemos hacerlo porque no somos profesionales en este tema y porque los niños no vienen a la escuela por eso. Esta corriente creo que perjudica, porque estamos movilizando emociones sobre las que no tenemos ningún conocimiento ni control. Con un cursillo de coaching o con intuición no basta.

La clase clásica se ha sustituido por el trabajo en equipo. Si se lleva al extremo, ¿no se pierden aquellos profesores que enseñaban con encanto y dejaban huella?

Cuando quieres aprender algo que el profesor sabe y te lo explica con gracia, es fantástico, pero no todos los profesores tienen gracia ni todos los niños están deseando escuchar cosas que les interesen. Tenemos una generación que, quizá por recibir tantos estímulos, les cuesta escuchar durante mucho tiempo y desconectan. Por tanto, sea con trabajo por competencias o como sea, lo importante es implicar a los estudiantes. ¿Es fácil? No. Pero hay que conseguirlo, porque que yo te explique un rollo y tú finjas que me escuchas no funciona.

¿Se sabe si funciona midiendo resultados?

Sí, pero eso es engañoso. ¿Qué mides? Nosotros en las pruebas PISA quedamos mal porque miden lo que se supone que debe ser hoy el aprendizaje, y nosotros todavía estamos anclados en el pasado. Porque la verdad es que, aunque mucha gente dice que la ignorancia es culpa del trabajo por proyectos, si visitas las escuelas verás que lo más habitual es que se trabaje siguiendo el libro de texto como hacíamos hace 50 años. Dicen que es culpa de un cambio que, en realidad, es muy minoritario.

Ahora tenemos un país de maestros quemados. ¿Por qué cree que ha pasado, y qué se puede hacer?

Sucede que ahora tenemos a todos los niños en la escuela, antes no. Venimos de una cultura donde todos hacían lo mismo al mismo tiempo, y ahora ya no puede ser así porque tenemos niños muy diversos. Ahora hay niños que necesitan un adulto a su lado todo el tiempo porque, si no, pueden hacer de todo: lastimarse, escaparse, romper cosas. Y para eso hacen falta apoyos, es decir, más recursos. Aun así, no acabo de entender por qué están tan quemados. En el fondo es un trabajo muy bueno. Hay pocos trabajos más agradables que estar con niños. Secundaria es un poco diferente. Pero conozco gente que está en otros sectores y trabaja más y en peores condiciones.

En secundaria se quejan mucho de los alumnos y sobre todo de los padres; de un entorno hostil.

Puede ser. Tenemos pocos hijos, la relación con los niños ha cambiado, y del mismo modo que tenemos a todos los niños en la escuela, también tenemos a todas las familias, con toda su variedad. La llegada de niños de 12 o 13 años que no entienden lo que les decimos aún lo complica más. No lo sé, yo no tengo la solución, y de salida fácil no hay ninguna. ¡No me gustaría nada estar en la piel de quienes deben solucionarlo!

¿Cómo es ahora la persona que quiere ser maestro?

Mayoritariamente son mujeres, como siempre. Hay un porcentaje minoritario muy vocacional, con mucho empuje, y también hay un porcentaje importante de personas que no se atreven a enfrentarse a un aula de primaria, o aún menos de secundaria, y se decantan por infantil porque los niños son fáciles de querer y devuelven mucho cariño.

¿Se llega a ver a los alumnos como tus hijos?

Muchos sí (ríe). Sí, es verdad que se crean vínculos fuertes, tanto con los niños como con las familias. En la escuela infantil las relaciones son muy especiales. Al contrario de lo que se pueda pensar, la escuela infantil no es un mal menor. Porque, aunque las madres quieran estar con los hijos todo el tiempo posible, y está bien que así sea, 24 horas de contacto un día tras otro con una persona que puede ser muy buena, pero que también tiene sus manías, puede ser duro y no lo mejor del mundo.

¿Qué la llevó a especializarse en acercar la ciencia a los más pequeños?

Pues no lo sé (ríe). De hecho, a mí me gustaban más las matemáticas. Supongo que viene de que, cuando era maestra, pedí una licencia de estudios para ir al espacio para niños de 3 a 6 años del Cosmocaixa. A raíz de eso entré en el departamento de Didáctica de la Ciencia de la Autónoma, y el resto fue llegando. Quizá también influyó que mi padre era muy aficionado a la naturaleza, pero me parece que fue bastante por azar.

¿Qué es lo más importante para captar la atención de los niños?

Hemos visto que funciona que intenten controlar fenómenos físicos como las palancas, por ejemplo. Que sea como un juego y que lo puedan hacer por iniciativa propia en un espacio como el Lab 0_6. Experimentan cosas que, de mayores, les explicarán en clase y que es importante que conozcan. Además, ahora que tenemos muchos niños que llegan al aula y no entienden el idioma de la maestra, el Lab 0_6 es muy inclusivo, porque se pueden hacer actividades sin lenguaje, al ritmo de cada uno y sin que queden rastros de errores. Esto es importante porque, al mes de empezar el curso, en una clase todos saben quién no sigue lo que hacen los demás.

¿Exponerlos más a este tipo de actividades generaría más vocaciones científicas?

Hay muchos estudiantes, sobre todo chicas, que tienen muy malos recuerdos de la ciencia y las matemáticas, porque se convierte en memorización de fórmulas sin relación con la realidad. Ahora esto está cambiando, pero debe cambiar más, también en secundaria. ¿Generará esto más vocaciones científicas? Si lo hacemos agradable para todos, y no solo para los que se salen adelante, es posible. Sería importante.

Odio las matemáticas: ¿es culpa mía?

Es culpa de cómo te las enseñaron. ¡Son encantadoras! A veces, el simple hecho de tener un profesor que te presenta bien una materia ya hace que te guste. Si no tienes facilidad y te piden cosas que no entiendes, cada vez tienes una actitud más negativa y lo entiendes aún menos. Y acabas pensando que eres muy malo. Esto no debería pasarle a nadie.

Con el auge de la neurociencia todo parece causado por una neurona. ¿Es tan importante?

Todos somos multicausales. Importa el cerebro, y importa mucho el entorno. Por eso las personas tenemos la gracia de ser imprevisibles. Con los niños aún es mejor, porque te dicen cosas que a un adulto no se le ocurrirían.

¿Se puede reparar lo que se hace mal en infantil?

Lo importante es empezar bien, así ya no habrá que reparar nada. Se suele pensar que el aprendizaje de verdad comienza en primaria, pero no es cierto. En infantil aprenden a caminar, a socializar, a hablar... Una buena maestra de infantil es fundamental.