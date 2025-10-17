Dos profesores de Catalunya, finalistas de los premios al Mejor Docente de España 2025

Este 8 de noviembre se celebra la Gala Anual de los Premios EDUCA ABANCA, donde se darán a conocer los mejores docentes de España de 2025. Unos galardones que buscan poner en valor y realzar "la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado así como su importancia para la sociedad". En esta edición, dos profesores de Catalunya optan al galardón.

Los premios EDUCA ABANCA establecen un total de 6 categorías:

Mejor docente de Educación Infantil

Mejor docente de Educación Primaria

Mejor docente de Educación Secundaria/Bachiller

Mejor docente de Formación Profesional

Mejor docente de Universidad

Mejor docente de Educación No Formal

Además, se otorgará una Mención Honorífica a la trayectoria docente que este año recae sobre José Luis Marín Carbonell, fundador de los Colegios Siglo XXI de Valencia y víctima mortal de la dana.

En estos premios, son los alumnos y las familias (en el caso de Educación Infantil o Primaria) los que proponen los profesores que consideran merecen la nominación, de centros tanto públicos como privados. Así, se han recibido cerca de mil quinientas propuestas de toda España.

Profesores catalanes candidatos a los premios Educa

Entre los 10 finalistas de la categoría Mejor docente en Educación Primaria se encuentra Oscar Jesús del Estal, de la Escola Splai de Barcelona, escuela pública de Nou Barris. Desde 2021, ningún docente de una escuela pública del Consorci d'Educació de Barcelona había sido seleccionado para recibir el galardón.

Del Estal, profesor con más de 20 años de experiencia, ha creado el proyecto We Are English, una herramienta innovadora para impartir clases de inglés en la que los jóvenes de 5º y 6º de primaria se convierten en creadores de contenido en Youtube. Fuera del horario lectivo, durante el mediodía, graban vídeos haciendo de profesores virtuales para otros estudiantes y familiares.

En la categoría Educación No Formal, que incluye los centros de enseñanza no formal y que impartan contenidos que conduzcan a la superación de una o varias materias adscritas a un título oficial, está nominada Mireia Portero, del centro Innovación y Desarrollo Docente de Sant Cugat, que se encarga de formar a docentes.

Portero es especialista en competencia digital docente, gamificación educativa, aprendizaje basado en proyectos y uso de Inteligencia Artificial en el Aula, y coordina cursos certificados a través de la plataforma idDOCENTE.