Belén Liñán, psicóloga: "Si tu alumno vive en una caravana, ¿le enseñas ortografía o le dejas descansar?"

Belén Liñán es psicóloga y, con el inicio de un nuevo curso escolar, trata con «muchos profesores» en su consulta. La profesional de la salud mental comenta que «cada año hay más docentes que piden cita en estas fechas, ya que su preocupación va a más a causa de los crecientes problemas que presenta el sistema educativo actual». A pesar de que la realidad «es grave», Liñán señala que existen fórmulas para hacer frente a esta situación. Todo ello, en un contexto «muy complicado, en el que están sujetos a mucho estrés. Pero es necesario cuidar a quienes nos cuidan, y los profesores merecen un mejor trato y un mayor apoyo».

Las inquietudes de los educadores van en aumento. Liñán explica que algunos pasan «noches y noches en vela, al estar pendientes de la vida de varios de sus alumnos» y destaca que «ejercen al mismo tiempo de padres, madres, profesores, mediadores sociales y psicólogos». La complejidad de ejercer varias funciones simultáneamente se traduce en un duro debate interno: «Si uno sabe que un estudiante suyo vive, por ejemplo, en una caravana, se plantea si es mejor dejarle descansar o enseñarle ortografía. Cabe recordar que el problema de la vivienda afecta a los docentes, pero también a los estudiantes. Ante ello, los profesores no solo se encargan de acompañar educativamente a los alumnos, sino también emocionalmente. Se interesan por su estado y por si van a seguir viviendo en la isla o se ven obligados a marcharse»

La culpa no es de los profesores. Este es el primer paso que se trata en terapia: «Hay que intentar hacerles entender que la problemática es social y política. No son los docentes los responsables del panorama del sistema de enseñanza actual y, más aún en el caso de Ibiza, donde hay factores añadidos que empeoran su situación, como la falta de personal, las clases masificadas, la ausencia de climatización o el exceso de trámites burocráticos que les hacen perder mucho tiempo y les desgastan».

El «hacer y no hacer» es otro de los mecanismos que se trabaja en la consulta. La psicóloga explica que «es muy importante que lleven un estilo de vida con una alimentación saludable y que, además, practiquen deporte, ejercicios de relajación y meditación, como el yoga, o que disfruten de una vida social siempre con personas que aporten cosas positivas». Sin embargo, subraya que también es trascendental tomarse una pausa para recargar pilas: «Uno debe dedicar tiempo a descansar. Les aconsejo que antes de entrar a clase respiren profundo y se tomen unos segundos para pensar en ellos mismos y planificar qué harán después del trabajo. Quizás les convenga simplemente estar en casa tranquilamente y no hacer nada ese día. Pues está muy bien descansar y decidir, por ejemplo, no ir al gimnasio esa tarde».

Aunque la situación es cada vez más grave, la psicóloga aclara que «no hay nada nuevo» en sus métodos de terapia con los maestros respecto a años anteriores. Aun así, matiza: «Con el paso del tiempo me doy cuenta de la importancia de darnos permiso para no hacer cosas. A veces es necesario parar y simplemente respirar. Es algo que tratamos cada vez más en la consulta y, en los momentos actuales, en los que estamos obligados a ser eficientes y producir todo el rato, creo que parar es un gran acto de amor propio para sentirnos mejor. Es una manera de reconectar poco a poco con la motivación».

Liñán recuerda que ser profesor «es un trabajo muy vocacional, ya que suelen ser personas que ponen mucha pasión y ganas en todo lo que hacen durante su jornada laboral». Aunque «la esperanza no se pierde, y menos en empleos en los que a uno le gusta su trabajo», reconoce que es «difícil adaptarse a una situación en la que el sistema es disfuncional».

Cada paciente es un mundo distinto y debe ser tratado como tal. En el caso de los maestros, la profesional de la salud mental afirma que uno de los motivos más recurrentes por los que acuden a consulta es el exceso de tareas diarias y el estrés derivado de la falta de recursos: «Muchos vienen aquí y se les nota irascibles. Están muy agotados, sobrepasados por el exceso de faenas. Sufren el llamado síndrome de burn out».

Los profesores de los centros públicos y concertados tienen vacaciones de verano desde aproximadamente el 1 de julio hasta el 31 de agosto, casi dos meses ininterrumpidos. En otras palabras, «posiblemente es uno de los gremios con más días libres consecutivos». Sin embargo, esto no implica necesariamente que la vuelta al trabajo sea más complicada: «Aunque nos encante nuestro trabajo, creo que es evidente que a todos nos gusta más estar de vacaciones. En el caso de los profesores no hay una tendencia común. No se debe generalizar. Hay a quien le gusta tener las vacaciones tan seguidas y otros preferirían disfrutarlas de forma más escalonada».

Muchos sufren resaca emocional en la vuelta al cole. Eso sí, hay otros que «regresan con ganas de enseñar, aunque cuando se percatan del desmadre que hay en los colegios e institutos de la isla, se dan un duro golpe de realidad y llaman a consulta poco después de iniciar el curso».

En cuanto a las patologías más comunes, destaca el «trastorno ansioso-depresivo». Además, Liñán confiesa que «cada vez hay más casos». Para la psicóloga, más allá de las recomendaciones, es imprescindible «lograr que se sientan acompañados en todo momento, ya que sufren constantemente el enorme agobio de conseguir que los niños y niñas aprendan». Esta presión se ve agravada por el estigma social: «Hay mucha gente que piensa que el profesor es el responsable de que los niños no aprendan. Y en muchos casos no es así».

La forma de afrontar la realidad laboral no es la misma entre los docentes veteranos y los que comienzan su trayectoria, comenta la psicóloga: «Los que llevan años en las aulas suelen venir a consulta porque están saturados, frustrados y desesperados. Son casos de burn out. En cambio, los jóvenes o recién llegados al mundo de la enseñanza suelen sufrir una desilusión al comprobar que la realidad no es como esperaban. Pensaban que podrían dar sus clases tranquilamente, pero se encuentran con aulas masificadas, calor insufrible y papeleo interminable. En este caso, es necesario un reajuste de expectativas». Este reajuste busca devolver la motivación al docente.

Ayuda profesional

A pesar de que «aún tiene algunos huecos libres en la agenda para septiembre» y «no dispone de datos sobre qué tipo de pacientes acuden más en este mes», sí destaca que «gran parte de las personas que pasan por consulta son profesores». «Es algo que suele pasar al inicio del curso, en septiembre, y al final, en mayo y junio». Toda una muestra del sufrimiento de este sector, especialmente en sus momentos de mayor estrés.

Todo hace indicar que el estrés de los docentes, provocado por la falta de más profesores en las aulas, continuará al inicio del curso. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Mario Devis, explicó el pasado lunes que están «pendientes de la adjudicación», pero que, «de momento, quedan 70 plazas en los centros educativos de Formentera y unas 250 en Ibiza». Eso sí, una vez se dé la adjudicación, «el número será bastante menor, aunque seguramente todavía quedarán algunas vacantes al comienzo de curso».

