Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Alfred Abad, profesor catalán en Kazajistán: "El respeto al profesor aquí es sagrado"

Albert Abad, profesor tarraconense en Almaty, compara la disciplina y el respeto al docente en Kazajistán con la permisividad creciente que percibe en las aulas catalanas

Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán

El profesor de Matemáticas Àlex Torío: "Están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar"

Aula de un instituto-escuela de Barcelona, el primer día de este curso.

Aula de un instituto-escuela de Barcelona, el primer día de este curso. / Jordi Otix

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El tarraconense Alfred Abad ejerce como profesor en una escuela internacional de Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán. Desde allí, descubre un entorno educativo que poco tiene que ver con el que dejó atrás en Catalunya.

"En las reuniones con los padres, más del 90% me exige que sea más duro y disciplinado con los alumnos", ha explicado en RAC1. Una afirmación que ilustra el contraste entre dos modelos educativos opuestos: uno basado en la autoridad y el rigor, y otro que, según muchos docentes, se ha vuelto demasiado permisivo.

Catalunya, entre la libertad y la falta de disciplina

Los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestran una caída preocupante del rendimiento escolar en Catalunya. Las ciencias y las matemáticas registran sus peores resultados de la última década, y la competencia oral en catalán se sitúa por debajo de la competencia en lengua castellana. Además, tres de cada diez profesores de secundaria aseguran que pierden buena parte del tiempo de la clase intentando hacer callar a los alumnos. Solo Portugal y Bélgica presentan más problemas de interrupciones.

En este contexto, Alfred Abad recuerda sus años como docente en una escuela concertada catalana: "Hemos normalizado cosas que no son normales. El primer dia me amenazaron de muerte". Un reflejo, dice, de una falta de respeto que empieza a extenderse en las aulas.

"Aquí el respeto al maestro es sagrado"

En Kazajistán, la situación es radicalmente distinta. "El respeto al profesor es fundamental. Es impensable que un alumno te trate de tú", cuenta. Los padres valoran la autoridad del docente y esperan de él firmeza y exigencia. "Me piden que sea más duro, que no deje pasar ni una", explica.

Abad, que enseña sociales y lengua castellana, considera que esta visión procede del legado soviético, donde la disciplina era uno de los pilares de la educación pública.

Nueva vida en Almaty

La decisión de mudarse a Kazajistán estuvo motivada, en parte, por su familia. Su esposa es rusa y buscaban una mejor conciliación entre el trabajo y la vida familiar.

"Las escuelas aquí son de 9 a 5 de la tarde, lo que nos da estabilidad. No fue una decisión fácil, pero era el momento", recuerda.

Abad destaca la hospitalidad del pueblo kazajo y la facilidad con la que se ha integrado. Curiosamente, en su escuela la directora también es catalana, por lo que, cuando coinciden las reuniones las llevan a cabo en catalán.

Kazajistán es otro planeta”, dice con una sonrisa. Desde su casa, Abad puede ver las montañas que hacen frontera con China, cubiertas de nieve gran parte del año. En invierno, las temperaturas pueden descender hasta 27 grados bajo cero. Los kazajos, añade, son apasionados del fútbol: “Son del Barça o del Madrid, pero de verdad. Cuando el Madrid vino a jugar contra el Kairat Almaty el 30 de septiembre, la locura fue total”. También destaca la diversidad cultural del país: “Tengo alumnos iraníes e israelíes en la misma clase, y otros del Kurdistán, Ucrania o Rusia. Es un lugar donde conviven muchas nacionalidades”.

Identidad, política y añoranza

Aunque se siente a gusto, Abad no olvida sus raíces. “Si me hicieran un DNI kazajo, pondría que soy catalán”, afirma entre risas. Sus alumnos y colegas suelen preguntarle por la situación política en Cataluña: “La pregunta más común es: ‘¿Por qué no habéis ganado? ¿Por qué no sois independientes?’”. Pese a su comodidad en Almaty, confiesa que su objetivo sigue siendo regresar algún día a casa: “Cataluña es donde nací y donde quiero que crezcan mis hijos”.

Noticias relacionadas y más

Reflexión final: dos mundos educativos frente a frente

La historia de Alfred Abad refleja el contraste entre dos modelos de enseñanza: uno, el kazajo, basado en la autoridad y el respeto; y otro, el catalán, cada vez más centrado en la comprensión y la flexibilidad. Entre ambos extremos, es posible que surja una pregunta la cual pueda preocupar a muchos docentes, y es que ¿Hasta qué punto la libertad en el aula puede coexistir con la disciplina necesaria para aprender?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

DIRECTO GAZA | Un ataque israelí contra Yemen mata a un alto cargo militar hutí

DIRECTO GAZA | Un ataque israelí contra Yemen mata a un alto cargo militar hutí

DIRECTO UCRANIA | Rusia acusa a Reino Unido de participar en los últimos ataques ucranianos a sus infraestructuras energéticas

DIRECTO UCRANIA | Rusia acusa a Reino Unido de participar en los últimos ataques ucranianos a sus infraestructuras energéticas

'La vida de Chuck': Mike Flanagan ('Doctor Sueño') abandona temporalmente el cine de terror para regalarnos una fábula noble y emocionante sobre nuestro lugar en el mundo

'La vida de Chuck': Mike Flanagan ('Doctor Sueño') abandona temporalmente el cine de terror para regalarnos una fábula noble y emocionante sobre nuestro lugar en el mundo

Abiertas las inscripciones para una nueva edición de la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà'

Abiertas las inscripciones para una nueva edición de la carrera solidaria 'Ciutat de Cornellà'

Protestas en Grecia contra el proyecto de ley que extiende la jornada laboral a 13 horas

Protestas en Grecia contra el proyecto de ley que extiende la jornada laboral a 13 horas

Aitana anuncia las fechas del Cuarto Azul World Tour: cómo comprar las entradas de su gira más internacional

Aitana anuncia las fechas del Cuarto Azul World Tour: cómo comprar las entradas de su gira más internacional

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: "Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación"

Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025: "Hay demasiados escritores educados, el arte tiene que tener cierto afán de provocación"

Jafar Panahi ajusta las cuentas al régimen dictatorial iraní en 'Un simple accidente'

Jafar Panahi ajusta las cuentas al régimen dictatorial iraní en 'Un simple accidente'