Álvaro Bilbao, neuropsicólogo experto en crianza, sobre cómo transmitir autoridad a los hijos: "No hace falta pelear para conseguir la verdadera autoridad"

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao ha compartido en su cuenta de Instagram un fragmento de su charla "Límites y normas desde la educación en positivo", en el que ofrece una reflexión sencilla y profunda sobre el concepto de autoridad en la crianza. A través de un ejemplo práctico de la vida cotidiana, el doctor muestra cómo las familias pueden mantener su liderazgo sin necesidad de discutir o imponerse.

"No puede haber dos gallos en el mismo gallinero"

"Os voy a poner un ejemplo que creo que os va a ayudar a entender un poco mejor todo esto de la autoridad", comienza Álvaro Bilbao en el vídeo. El especialista cuenta que una familia acudió a consultarle porque su hijo había empezado a faltarles al respeto. "Yo les decía que su trabajo era estar tranquilos", explica, a lo que el padre respondió con una frase muy gráfica "lo que no puede ocurrir es que haya dos gallos en el mismo gallinero".

Intrigado, Bilbao le preguntó cuántos años tenía su hijo. La respuesta fue impactante y reveladora: "tiene 3 años".

Ahí el neuropsicólogo ofreció una de las metáforas más comentadas en el vídeo "tú no eres el gallo, tú eres el granjero".

La verdadera autoridad no se impone, se transmite

A partir de esa imagen, Bilbao explica que la autoridad no consiste en ponerse al mismo nivel del niño ni entrar en luchas de poder, sino en mantener la calma y tener claras las normas. "La verdadera autoridad, la que no hace falta pelear para conseguirla porque sabemos que la tenemos".

Educar con firmeza y afecto

El mensaje de Bilbao se enmarca dentro de su enfoque de educación en positivo, una filosofía que combina firmeza y afecto como pilares estructurales para el desarrollo emocional y social de los niños. Ser "el granjero", explica, significa guiar con serenidad, establecer límites claros y al mismo tiempo mantener el vínculo emocional con los hijos.

Esta visión promueve un modelo de crianza donde la autoridad se ejerce desde la calma, la empatía y la crianza mutua.

Relaciones en redes sociales

El vídeo ha tenido una gran repercusión en Instagram, donde cientos de padres y madres han comentado sentirse identificados con la situación. Muchos destacan la claridad y el sentido común con los que el doctor Bilbao aborda un tema tan complejo pero a la vez tan cotidiano.

Tal y como muestra en su reciente publicación de Instagram, se podrá asistir a estas charlas a lo largo de lo que queda de 2025 e inicios de 2026 en diversos puntos de España.