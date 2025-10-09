Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, desvela cómo se desarrolla la confianza en un niño: "Los errores no son señales de fracaso"

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, en un reciente video publicado en Instagram, habla sobre cómo se forma la confianza en los niños y qué papel juegan las familias en este proceso. Con un mensaje breve pero profundo, explica a sus seguidores que la seguridad emocional no surge al evitar los errores, sino al aprender de ellos.

Los errores: clave para desarrollar la confianza

Bilbao explica que cada niño, al enfrentarse a un reto, pasa por una combinación de aciertos y errores. "Cada vez que un niño se enfrenta a un problema va a tener errores y aciertos. Y de hecho, cuanto más pequeños son, más errores tienen", afirma el psicólogo.

Según explica el especialista, esos fallos no son un signo de debilidad, sino una parte esencial del aprendizaje. "Cada uno de estos errores va a ayudar al niño a confiar en que puede resolver problemas y dificultades por sí mismo. Le va a enseñar que equivocarse no es un drama, sino parte natural del camino".

El psicólogo subraya que los errores fortalecen la mente infantil, enseñándole a persistir, analizar y confiar en sus propias capacidades.

La trampa de la sobreprotección

En el mismo vídeo, Bilbao advierte que muchas familias, obviamente con la mejor intención y en muchos casos involuntariamente, terminan interfiriendo en el desarrollo emocional de sus hijos. "Cuando tú le das a tu hijo las respuestas o solución a sus problemas, le estás robando todos estos errores que le ayudarán a construir la seguridad", explica.

Esa ayuda innecesaria, que suele nacer del cariño y deseo de evitar el sufrimiento de su hijo, puede tener efectos negativos a largo plazo.

"Ayudándolo cuando no lo necesita, solo consigues que su autoestima sea más frágil e inestable", añade.

El doctor llama a este fenómeno una forma de sobreprotección emocional, que en realidad impide que los niños aprendan a confiar en sí mismos. "Muchos padres sin darse cuenta construyen su propia autoestima a base de robar la confianza de sus hijos".

Aprender que equivocarse no es fracasar

En la descripción del vídeo, Álvaro Bilbao resume su mensaje con un recordatorio lleno de empatía: "Cada vez que tu hijo se equivoca y vuelve a intentarlo, su cerebro aprende algo más importante que la solución: aprende que puede confiar en sí mismo".

Además, resalta que los niños aprenden tres lecciones esenciales cuando se les permite equivocarse:

Que los errores no son señales de fracaso, sino peldaños hacia la autonomía.

sino peldaños hacia la autonomía. Que el esfuerzo tiene sentido, incluso cuando el resultado no es perfecto.

incluso cuando el resultado no es perfecto. Y que sus padres confían en ellos, incluso cuando las cosas no salen bien.

Un mensaje para los padres

Álvaro Bilbao, autor de El cerebro del niño explicado a los padres, anima a las familias a resistir el impulso de resolver cada problema por sus hijos. Dejar que se equivoquen, insiste, no es falta de amor, sino una muestra de confianza y respeto hacia su proceso de aprendizaje.

"Si quieres dar más confianza a tus hijos, intenta tenerlos presentes", concluye el psicólogo.